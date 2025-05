Apple zmienia plany. Zupełnie nowy gadżet już w przyszłym roku

Z najnowszych doniesień wynika, że Apple pozazdrościł Mecie sukcesu sprzedażowego okularów Ray Ban Meta. Firma ma pracować nad podobnym urządzeniem.

Jak donosi Bloomberg, powołując się na swoje źródła zaznajomione ze sprawą, okulary Apple’a mają być wyposażone w aparaty, mikrofony i głośniki. Dzięki nim będą mogły analizować świat zewnętrzny i przyjmować polecenia za pośrednictwem asystenta głosowego Siri.

Urządzenie mogłoby również obsługiwać takie funkcje jak rozmowy telefoniczne, odtwarzanie muzyki, tłumaczenia na żywo czy nawigacja głosowa. Bardzo podobne komponentry i funkcje mają okulary Ray Ban Meta, które trafiły na rynek jesienią 2023 roku. W lutym producent pochwalił się przekroczeniem bariery 2 mln sprzedanych egzemplarzy, co uważane jest za spektakularny sukces.

Zmiana planów Apple’a - okulary z Siri zamiast zegarka z kamerą

W ostatnich miesiącach pojawiło się sporo doniesień na temat tego, jakoby Apple eksperymentował z różnymi formami gadżetów ściśle zintegrowanych ze sztuczną inteligencją. Jeden z pomysłów zakładał ponoć uzbrojenie Apple Watcha w kamerę, by był on w stanie udzielać odpowiedzi na temat tego, co widzi użytkownik. Informatorzy Bloomberga donoszą jednak, że projekt ten został przed kilkoma dniami porzucony.

Równolegle z okularami rozwijane mają być słuchawki AirPods z wbudowanym aparatem. Rynkowy debiut okularów zaplanowano ponoć na rok 2026, a słuchawek na 2027.

Ostatecznym celem Apple’a ma być wypuszczenie okularów z rozszerzoną rzeczywistością, które wykorzystają wyświetlacze do nakładania cyfrowych treści na widok świata rzeczywistego. Takie urządzenie ma jednak trafić na rynek w bliżej nieokreślonej przyszłości.