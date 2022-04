Programowanie wymaga kreatywności, ale też – a może: przede wszystkim – umiejętności logicznego myślenia. Zupełnie tak jak gry strategiczne. Screeps: Arena jest próbą połączenia obu tych światów.

Screeps: Arena – programistyczna strategia

Screeps: Arena proponuje zupełnie nowe podejście do rozgrywki. W tej grze strategicznej na dobrą sprawę niczego nie kontrolujesz – obmyślasz tylko właściwą taktykę. O co chodzi? Twoją bronią jest JavaScript. Wykorzystasz go do zbudowania bazy, utworzenia jednostek, wybrania zasobów do zgromadzenia i tak dalej, i tak dalej. Tak przygotowany kod wysyłasz następnie na serwer, gdzie zostaje wdrożony w życie – wraz z kodem twojego przeciwnika. Po chwili okazuje się, kto przygotował się do starcia lepiej.

Potyczki w Screeps: Arena to szybkie mecze 1 na 1, rozgrywane na różnych planszach i z różnymi pakietami zasad. Wśród trybów znajdują się: Capture the Flag, Spawn and Swamp czy Collect and Control. Niezależnie od wyboru każda kolejna bitwa dostarcza ci informacji, które możesz wykorzystać do tego, by dopracować swój kod: lepiej dostosować go do danej areny i swojego rywala.

Zobacz zwiastun Screeps: Arena

Takie zasady to coś zupełnie nowego, a jednak Screeps: Arena to rasowy RTS: ze zbieraniem surowców, budowaniem bazy, tworzeniem jednostek, ulepszaniem ich i wysyłaniem do walki. Oczywiście najwięcej frajdy z rozgrywki będą miały osoby, które uczą się programowania (choć raczej nie zupełni amatorzy). Dodajmy przy tym, że oprócz JavaScript, gra obsługuje także – przez WebAssembly – C/C++, Rust, TypeScript, Go, C#, F#, Kotlin, Swift, D, Pascal czy Zig.

W Screeps: Arena możesz już zagrać

Od kilku dni gra Screeps: Arena jest dostępna w programie wczesnego dostępu na Steamie. Do 14 kwietnia możesz kupić swój egzemplarz za niespełna 65 złotych.

