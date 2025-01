Xiaomi prezentuje serię Redmi Note 14 składającą się z pięciu urządzeń: poza Redmi Note 14 mowa o Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G oraz Redmi Note 14 Pro+ 5G. Czym różnią się poszczególne modele?

Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki telefon Xiaomi wybrać, trzeba będzie uwzględnić to, co oferuje seria Redmi Note 14 – aż 5 nowych smartfonów od Xiaomi. Rzeczona seria została zaprezentowana 21 stycznia podczas wydarzenia premierowego, które miało miejsce w Forum Karlin w czeskiej Pradze.

Źródło: benchmark.pl

System kamer w Redmi Note 14

Przede wszystkim kamera. Każde urządzenie z tej serii oferuje zoom optyczny o powiększeniu 2x i 4x, co umożliwia wykonanie szczegółowych zdjęć. Modele Redmi Note 14 oraz Redmi Note 14 5G posiadają system kamer AI 108 MP. Natomiast wariant Redmi Note 14 Pro został wyposażony w system kamer AI 200MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Źródło: Xiaomi, Redmi Note 14 - wszystkie kolory

Dodatkowo Redmi Note 14 Pro, oferując 20-krotne powiększenie. Modele Redmi Note 14 Pro 5G oraz Redmi Note 14 Pro+ 5G oferują jeszcze więcej dzięki zoomowi cyfrowemu do 30x. Wszystkie smartfony z tej serii wzbogacono o przednie kamery o zwiększonej rozdzielczości, wynoszącej co najmniej 20 MP, podczas gdy wersja Pro posiada aparat przedni nawet 30 MP. Dla lepszego uchwycenia scen, cała seria wyposażona jest w szerokokątny zoom 0.8x.

Redmi Note 14 - funkcje kreatywne

Seria wprowadza również nowe, kreatywne funkcje. Wśród nich znajduje się między innymi tryb dynamicznych zdjęć, który “ożywi” wprawiając go w delikatny ruch, czy podwójne wideo pozwalające nagrywać jednocześnie z przedniej i tylnej kamery. Modele z serii Pro oferują dodatkowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją, takie jak rozszerzenie obrazu AI oraz możliwość poszerzenia tła. Dzięki funkcji AI Erase Pro, użytkownicy mogą w prosty sposób usuwać niepożądane elementy ze swoich zdjęć.

Źródło: Xiaomi, Redmi Note 14 5G

Natomiast podstawowe wersje smartfonów Redmi Note 14 także zawierają przydatne funkcje AI, w tym AI Erase oraz AI Sky, które pozwalają na łatwe zmienianie tła fotografii. Zastosowanie tych narzędzi AI w aparatach nie tylko podnosi jakość zdjęć, ale również znacząco upraszcza proces ich edycji.

Wykonanie smartfonów z serii Redmi Note 14 i odporność

Modele Redmi Note 14 Pro+ 5G oraz Redmi Note 14 Pro 5G wyróżniają się zaawansowaną konstrukcją o nazwie All-Star Armor Structure. Jest to struktura, która obejmuje wysokoodporną aluminiową ramę kompozytową, piankę do absorbowania energii oraz polimerowy materiał amortyzujący. Dodatkowo, wyświetlacze w tych modelach korzystają z technologii Corning Gorilla Glass Victus 2.

Elementy te, w połączeniu z opcją szklanego Corning Gorilla Glass 7i lub wegańską, skórzaną pokrywą baterii w modelu Redmi Note 14 Pro 5G, zwiększają odporność na zarysowania. W przypadku Redmi Note 14 oraz Redmi Note 14 5G wykorzystano szkło Corning Gorill Glass 5, które zapewnia solidną ochronę dla tych wariantów.

Jeśli chodzi o klasy odporności, to w przypadku Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G jest to IP68, w Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 5G – IP64, a Redmi Note 14 - IP54. Wszystkie smartfony z serii posiadają zoptymalizowany wyświetlacz ekranu dla lepszej responsywności, również w czasie deszczu.



Źródło: Xiaomi, Redmi Note 14 Pro

Ile trzyma bateria w Redmi Note 14?

Nowa seria Redmi Note 14 zapewnia doskonałą wydajność oraz długi czas działania dzięki solidnym podzespołom. Model Redmi Note 14 Pro+ 5G jest wyposażony w nowoczesny procesor 4nm Snapdragon 7s Gen 3 oraz baterię o pojemności 5110 mAh⁶. Dzięki technologii HyperCharge 120W, szybkie ładowanie jest standardem, a ona sama zaprojektowana jest tak, aby działać nawet w niskich temperaturach do -20°C, co świadczy o jej wszechstronności w trudnych warunkach.

Redmi Note 14 Pro 5G korzysta z procesora MediaTek Dimensity 7300-Ultra z baterią 5110 mAh, natomiast Redmi Note 14 5G wykorzystuje MediaTek Dimensity 7025-Ultra z tą samą pojemnością akumulatora. Model Redmi Note 14 Pro napędza procesor MediaTek Helio G100Ultra z baterią o pojemności 5500 mAh, a podstawowy Redmi Note 14 wyposażono w MediaTek Helio G99-Ultra także z baterią 5500 mAh.

Cała seria smartfonów Redmi Note 14 charakteryzuje się pojemnymi bateriami od 5110 do 5500 mAh, co zapewnia ich działanie przez cały dzień. Baterie te utrzymują do 80 proc. pojemności po 1600 cyklach ładowania, a modele z linii Pro oferują dodatkowo funkcję szybkiego zasilania, co pozwala na niemal natychmiastowe użycie telefonu po krótkim czasie ładowania.

Sztuczna inteligencja w Redmi Note 14

Najnowsze smartfony z serii Redmi Note 14 zostały wzbogacone o bogaty zestaw funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Jedną z tych funkcji jest Google Gemini, która dostarcza użytkownikom spersonalizowane doświadczenia poprzez interakcje odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. W modelach Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G dostępna jest także funkcja Google Circle to Search, umożliwiająca szybsze wyszukiwanie informacji, co zdecydowanie ułatwia codzienne korzystanie z urządzeń.

Słów kilka o wyświetlaczach

Smartfony z serii Redmi Note 14 wyposażono w wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 120 Hz, zapewniające płynność działania i komfort użytkowania. Modele Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G dodatkowo oferują imponującą rozdzielczość 1,5K. Wszystkie urządzenia w tej serii zminimalizowały emisję niebieskiego światła, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free oraz Circadian Friendly, co pozytywnie wpływa na zdrowie oczu użytkowników. Wyjątkową cechą wyświetlaczy w modelach Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G jest maksymalna jasność wynosząca aż 3000 nitów, co stanowi znaczące ulepszenie w porównaniu do poprzednich generacji.

Cena i dostępność

Redmi Note 14 Pro+ 5G dostępny jest w 3 kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) oraz niebieskim (Frost Blue). Sugerowana cena detaliczna za wariant pamięci 12+512, to 2399 PLN. Od 21 stycznia do 9 lutego przy zakupie tego wariantu konsumenci otrzymają dodatkowo Xiaomi Air Fryer 6,5L.

Redmi Note 14 Pro 5G dostępny jest w kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) i zielonym (Coral Green). Sugerowana cena detaliczna zaczyna za wariant 8+256, to 1799 PLN. Od 21 stycznia do 9 lutego przy zakupie tego wariantu konsumenci otrzymają dodatkowo słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo.

Redmi Note 14 Pro dostępny jest w 3 kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Aurora Purple) oraz niebieskim (Ocean Blue). Sugerowana cena detaliczna zaczyna za wariant 8+256 to 1499 PLN. Od 21 stycznia do 9 lutego model ten dostępny będzie w promocyjnej cenie obniżonej o 300 PLN.

Redmi Note 14 5G dostępny jest w 3 kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Lavender Purple) oraz zielonym (Coral Green). Sugerowana cena detaliczna za wariant 8+256 to 1499 PLN. Od 21 stycznia do 9 lutego model ten dostępny będzie w ofercie cashback 200 PLN.

Redmi Note 14 dostępny jest w 3 kolorach: czarnym (Midnight Black), fioletowym (Mist Purple), niebieskim (Ocean Blue), z dwoma wariantami pamięci masowej. Wariant pamięciowy 8+256, którego sugerowana cena detaliczna to 1099 PLN, od 21 marca do 9 lutego wariant ten dostępny będzie w ofercie cashback 200 PLN. Natomiast Redmi Note 14 6+128, którego sugerowana cena detaliczna to 999 PLN, dostępny będzie w promocyjnej cenie obniżonej o 200 PLN w dniach od 21 stycznia do 9 lutego.

Nie tylko smartfony

To nie wszystko, bowiem Xiaomi zapowiedziało pięć nowości, które zwiększają asortyment jego inteligentnych urządzeń. Premiery te to Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, nowoczesny smartwatch Redmi Watch 5, a także dwa modele power banków: Xiaomi 33W Power Bank 10000 oraz Xiaomi 165W Power Bank 10000.