Wróciliśmy do normy, która w przypadku sklepu Epic Games Store oznacza darmowe gry udostępnianie co tydzień. Na co padło tym razem?

Kerbal Space Program i Shadow Tactics - Aiko's Choice za darmo na Epic Games Store

Emocje po świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store opadły chyba na dobre. Działo się sporo, sympatycy darmowych gier również nie mogli narzekać, bo otrzymali kilkanaście tytułów, także naprawdę dużych i dobrych. Teraz Epic Games Store będzie oferował im upominki co tydzień. Niekiedy pojedynczo, innym razem w duetach. Tak jak obecnie.

Posiadacze kont w sklepie Epic Games Store mogą poszerzyć swoją kolekcję o Kerbal Space Program i Shadow Tactics - Aiko's Choice. Oferta obowiązuje do 12 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Co to za gry za darmo?

Zacznijmy od mniej znanego Kerbal Space Program. Mniej znanego, ale z pewnością nie słabego, bo w swojej kategorii jest to gra świetna. Dość powiedzieć, że średnia ocen w tym przypadku to grubo ponad 80% i to nie tylko wśród recenzentów, ale też u zazwyczaj bardziej krytycznych graczy. Jak sugeruje tytuł, zabawa polega tutaj na przejęciu kierownictwa nad programem kosmicznym dla Kerbali, obcej rasy. Można bawić się w trzech trybach - naukowym (kosmiczne eksperymenty i odblokowywanie nowych technologi), kariery (nadzorowanie różnych aspektów programu kosmicznego) oraz sandbox (największa swoboda i możliwość zbudowania dowolnego statku kosmicznego ze wszystkimi zasobami dostępnymi w grze).

Shadow Tactics - Aiko's Choice wielu graczom powinien być bardziej znany, to samodzielne rozszerzenie do Shadow Tactics: Blades of the Shogun (nie ma konieczności posiadania go), strategii z elementami skradania. Fabuła została osadzona w Japonii okresu Edo i kontynuuje wątki z podstawki skupiając się na dalszych losach młodej kunoichi Aiko.

Źródło: epicgames