Kontrolery do gier

Project Leonardo to kolejny kontroler przygotowany przez Sony. Bardzo nietypowy, ale dla niektórych ma okazać się wręcz zbawienny.

Project Leonardo zaprezentowany na CES 2023

Trzeba przyznać, że na targach CES 2023 dzieje się naprawdę sporo. W gronie wystawców prezentujących swoje nowości jest między innymi Sony, które pochwaliło się już samochodem elektrycznym Afeela i czymś znacznie mniejszym. Project Leonardo, bo właśnie o ten gadżet chodzi, to nowy kontroler do gier.

Precyzując, jest to propozycja dedykowana konsoli PlayStation 5. Dlaczego wygląda tak nietypowo? Project Leonardo zaprojektowano z myślą o osobach osobach z niepełnosprawnościami. Sama idea nie jest nowa czy zaskakująca, możecie kojarzyć chociażby Xbox Adaptive Controller, aczkolwiek od razu widać, że Sony poszło w nieco innym kierunku. Nie można mówić tu o konkretnym układzie, ponieważ Project Leonardo będzie umożliwiać każdemu użytkownikowi tworzenie własnych konfiguracji.

„Projekt Leonardo jest częścią rodziny produktów PS5 i opiera się na tej samej koncepcji projektowej. Zainspirowała nas idea wspólnego korzystania ze świata PlayStation przez wszystkich graczy. Nasz zespół przetestował kilkanaście projektów z ekspertami ds. ułatwień dostępu, szukając drogi, która pomogłaby sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z efektywnym wykorzystaniem kontrolera. [...] Ponieważ gracze mogą dostosować Projekt Leonardo do swoich potrzeb, nie ma on jednego, właściwego kształtu. Chcemy umożliwić tworzenie własnych konfiguracji. [...]” - So Morimoto, Sony Interactive Entertainment

Przy pracach nad Project Leonardo Sony korzystało z głosów doradczych twórców gier oraz organizacji takich jak AbleGamers czy SpecialEffect. Poza szerokimi opcjami personalizacji (sprzętowej, ale także w oprogramowaniu), warto zauważyć, że kontrolera nie trzeba będzie trzymać w dłoni. Project Leonardo będzie można używać jako samodzielnego kontrolera, w duecie lub sparowanego z DualSense. Ma też porty 3,5mm, obsłuży akcesoria zewnętrznych firm.

Kiedy premiera Project Leonardo?

Chociaż powiedziano i pokazano całkiem sporo, pewne bardzo ważne kwestie nie zostały poruszone. Być może nawet najważniejsze, bo producent nie wspomniał o dostępności, a także cenie tego kontrolera.

Źródło: sony