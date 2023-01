Pojawiają się poszlaki sugerujące, że ze Starfield jest coraz lepiej i powoli można wyglądać premiery.

Kiedy premiera Starfield? Uchylono rąbka tajemnicy

Zapewne spora część z Was kojarzy, że Starfield to jedna z produkcji, nad którymi prace zauważalnie się przeciągają. Ale czy wiecie, kiedy odbędzie się premiera? Ostatnie nieoficjalne doniesienia sugerowały, że być może doczekamy się jej dopiero pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Teraz można jednak odetchnąć, bo taki czarny scenariusz nie powinien się ziścić.

Na oficjalnej stornie Bethesdy pojawiła się krótka notka z zapewnieniem, iż Starfield zadebiutuje w pierwszej połowie tego roku. Każdy może mieć swoje typy, naszym zdaniem będzie to kwiecień lub maj. Przy wcześniejszych terminach o grze byłoby głośniej, może znalibyśmy już konkretny termin. Czerwiec raczej odpada z tego względu, że tak głośne premiery z reguły nie są planowane na szeroko pojęty okres wakacyjny.

Wątpliwości od dawna nie ma co do platform docelowych, to gra zmierzająca na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Pojawi się też w usłudze GamePass.

RPG z ogromnym światem

Starfield budzi spore zainteresowanie już od pierwszych zapowiedzi. Wiele argumentów przemawia za tym, że będzie to naprawdę smakowity kąsek dla wszystkich sympatyków gier RPG, klimatów science fiction czy otwartych, ogromnych światów. Pierwsze nowe uniwersum wykreowane przez Bethesdę 25 lat ma być jeszcze większe od poprzednich. I to znacznie. Oby tylko było co w nim robić i obyło się bez błędów psujących radość z zabawy.

Czekacie na Starfield?

Źródło: help.bethesda