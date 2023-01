Atomic Heart zapowiada się naprawdę obiecująco. Na ostatniej prostej przed premierą okazuje się, że do gry rękę przykładają również nasi rodacy.

Za Atomic Heart stoi międzynarodowa ekipa

Atomic Heart intryguje od pierwszych zapowiedzi, często porównywany jest do serii Bioshock. Grono czekających na premierę nieco się zmniejszyło po inwazji Rosji na Ukrainę, bojkotujący wszystko co rosyjskie do listy musieli dopisać także tę grę. W ostatnim wywiadzie z jednym z przedstawicieli studia Mundfish padło pytanie odnośnie tego, jak duża jest ekipa rozwijająca ten projekt. Odpowiedź padła i to całkiem rozbudowana. Być może celowo wyraźnie zaznaczono, że studio od 2017 roku ma siedzibę na Cyprze, a nad Atomic Heart pracują nie tylko Rosjanie, ale też współpracownicy z kilku innych państw, w tym z Polski.

„Mamy obecnie około 130 utalentowanych i zaangażowanych programistów w naszym globalnym zespole zlokalizowanym w Polsce, na Ukrainie, w Austrii, Kazachstanie, Gruzji, Izraelu, Armenii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Serbii oraz na Cyprze. Na różnych etapach zaangażowaliśmy osoby, które pracowały z grami AAA we wszystkich obszarach - od grafiki po kontrolę jakości. Wszystkie godziny, sesje techniczne oraz dyskusje były tego warte - poziom produkcji, innowacyjność i kaliber rozwoju czynią z Atomic Heart produkcję wartą ogrania.” - Robert Bagratuni, główny reżyser Atomic Heart

W tym samym wywiadzie padły też zapewnienia, że wszystkie wysiłki akcentowane są na kampanii. W planach znajdują się też dodatki, które mają znacząco rozbudować całą opowieść i świat gry (pojawią się nowe lokacje). Tego typu deklaracje jeszcze przed premierą można odbierać dwojako, dla niektórych to mało optymistyczna sugestia, że początkowo pojawi się mało rozbudowana gra.

Niezależnie od zawartości na start, powinna jednak bardzo dobrze wyglądać. Alternatywna wizja ZSRR ma przynieść niebanalną otoczkę, dodatkowo ciągle padają zapewnienia o dopracowanej oprawie graficznej. Najnowszy zwiastun gry przygotowała NVIDIA, która zadba o wdrożenie do Atomic Heart kilku swoich technologii, w tym najnowszego DLSS oraz ray tracingu.

Atomic Heart zwiastun GeForce RTX

Kiedy premiera Atomic Heart?

Jeśli jesteście w gronie zainteresowanych Atomic Heart, to wieści odnośnie daty premiery są optymistyczne. Wszystko wskazuje bowiem na to, że w gra w końcu zadebiutuje. Od pewnego czasu twórcy konsekwentnie mówią o 21 lutego 2023 roku.

Atomic Heart zostanie wydane przez Focus Entertainment i pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One. Będzie też kolejną grą, która dołączy do katalogu oferowanego w ramach usługi Xbox Game Pass.

Źródło: wccftech, NVIDIA GeForce