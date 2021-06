Sharp zaprezentował swoje nowe telewizory na rok 2021. Obok wysokiej jakości obrazu i Androida na pokładzie modele z serii DN i DL zaoferują także niemal bezramkowy design.

Nowe telewizory Sharp na 2021 rok

Niemal bezramkowa konstrukcja ma być jedną z tych cech, które będą charakteryzować nowe telewizory Sharp z serii DN i DL. Pozostałe to: wysoka jakość obrazu, przyzwoite audio i szeroka funkcjonalność. Krótko mówiąc: to modele, które mogą odegrać istotną rolę na przełomie niskiej i średniej półki. Poprzednimi urządzeniami producent udowodnił, że potrafi robić to dobrze, więc jesteśmy pełni optymizmu.

Ale przejdźmy do rzeczy – nowe telewizory Sharp zaoferują rozdzielczość 4K, upłynnianie Active Motion 600, 12-bitowe kodowanie kolorów oraz HDR w formatach Dolby Vision (w serii DN) czy HDR10 i HLG (w obu). Innymi słowy: obraz powinien być ostry nawet w szybkim ruchu, kontrastowy i żywy. Podkreślmy tylko, że efekty HDR-u powinny być zauważalne, ale raczej nie będą imponujące, bo jasność szczytowa to w tym przypadku 400 nitów.

Jeśli chodzi o audio, to w obu seriach głośniki dostarczył harman/kardon, co pozwala liczyć na niezłe brzmienie. W DN można ponadto liczyć na obsługę Dolby Atmos, więc z odpowiednim systemem uzyskamy realistyczne efekty przestrzenne. Większy, 65-calowy model ma w dodatku subwoofer, odpowiadający za głębokie basy.

Android TV zapewni to, czego potrzeba

Nie będzie problemu z uruchomieniem YouTube’a czy popularnych serwisów VOD, bo nad wszystkim czuwa Android TV ze sklepem Google Play, w którym znajduje się ponad 7000 aplikacji. Do tego wbudowany Chromecast zapewnia bezproblemowe przesyłanie treści ze smartfona na duży ekran. Nie zabrakło też głosowego Asystenta Google, dzięki któremu sterowanie jest intuicyjne.

Nowe telewizory w ofercie Sharp mają tunery umożliwiające odbiór telewizji kablowej (DVB-C), satelitarnej (DVB-S2) i naziemnej (DVB-T2) oraz nie mniej niż trzy gniazda HDMI i 2 porty USB.

Ile będą kosztować te telewizory?

Ceny rozpoczną się od 619 euro za modele 50-calowe oraz 859 euro za modele 65-calowe.

Źródło: Sharp, Minspot