Czy telewizor OLED może jeszcze czymś zaskoczyć? Zdecydowanie tak – zobacz pięć najciekawszych projektów z konkursu OLED GO! Competition.

Kreatywne pomysły na telewizory OLED

Panele OLED stwarzają olbrzymie możliwości projektowe. Stąd zwijane, elastyczne, przezroczyste i półprzezroczyste, powyginane czy ultrasmukłe konstrukcje, jakimi LG Display co jakiś czas się chwali (a jego „matka” z większym lub mniejszym powodzeniem wprowadza nawet na konsumencki rynek). W poszukiwaniu kolejnej innowacji Koreańczycy (wraz z brytyjskim magazynem Dezeen) zorganizowali konkurs na najciekawszy projekt.

Do konkursu OLED GO! Competition zgłosiło się 220 projektantów z przeszło 50 różnych krajów. Jury przyjrzało się ich dziełom i ogłosiło zwycięzców. Trzeba przyznać, że są to naprawdę ciekawe pomysły. Czy praktyczne? Zdania będą pewnie podzielone. Trudno jednak odmówić ich autorom kreatywności.

Miejsce pierwsze: Scroll

Konkurs (i nagrodę w wysokości 15 000 euro) wygrał projekt zatytułowany Scroll. To ciekawy pomysł na wiszący telewizor z przezroczystym wyświetlaczem i zintegrowaną półką.

A na dalszych miejscach…

Na drugim miejscu uplasował się projekt Signal, w którym wykorzystany został składany wyświetlacz OLED pełniący zarazem funkcję lampy.



Signal

A pierwszą piątkę domknęły: Console (OLED umieszczony na wysokim stojaku – do oglądania TV przed snem), Flag.R (OLED umieszczony na pionowej rolce, mogący przybierać różne proporcje) i Trollie (przenośny telewizor OLED o regulowanej wysokości).



Console



Flag.R



Trollie

Co dalej z tymi projektami?

Firma LG przyznała, że rozważy komercjalizację projektów z pierwszej piątki. Oczywiście największą szansę na stanie się konsumenckim produktem ma Scroll – zresztą osobiście myślę, że znalazłby niemałe grono zainteresowanych. A jakie jest twoje zdanie? I który pomysł najbardziej przypadł ci do gustu?

Źródło: LG, Dezeen, FlatpanelsHD