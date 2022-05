Sieć 5G w Polsce wypada zdecydowanie gorzej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tak wynika z badania przedstawionego przez firmę Ookla.

Szybkość 5G w Europie - Polska wypada źle

Z badania firmy Ookla wynika, że Polska zajmuje ostatnie miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej – szybkość sieci 5G jest u nas zdecydowanie najniższa. Jak szybki jest Internet 5G w Polsce? Czas na złą wiadomość: tylko u nas mediana prędkości pobierania wynosi mniej niż 100 Mb/s, a przesyłania – mniej niż 20 Mb/s. Czechy, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Bułgaria – wszędzie jest lepiej. Szczególnie w Bułgarii, gdzie mediana prędkości pobierania przekracza 400 Mb/s.

5G w Polsce – którego operatora wybrać?

Choć uśrednione wartości nie zachęcają, istnieją wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi operatorami. O ile Orange, T-Mobile i Play oferują podobne prędkości pobierania (nieco powyżej 50 Mb/s), to Plus wyróżnia się – nomen omen – na plus, z medianą przekraczającą 150 Mb/s. Konkretnie osiągnął w testach wartość 167,37 Mb/s. Warto tu jednak podkreślić, że zdecydowanie słabiej wypadł pod względem prędkości przesyłania (tu liderem rankingu jest Orange).

Gdzie 5G w Polsce ma sens?

Wybór właściwego operatora to jedno, ale znaczenie ma również lokalizacja. Gdzie można liczyć na najszybsze 5G w Polsce? Wśród największych miast w naszym kraju najlepiej wypada Łódź (z medianą pobierania przekraczającą 90 Mb/s). Przyzwoicie wygląda to też w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie (65-75 Mb/s).

Polska na tle Europy. Dlaczego wygląda to tak źle?

Wszystkie te wyniki wypadają jednak blado w porównaniu z dużymi miastami w naszej części świata, ale poza granicami Polski: w Pradze mediana wynosi 121 Mb/s, W Budapeszcie – 177 Mb/s, w Zagrzebiu – prawie 290 Mb/s, a w Sofii – ponad 440 Mb/s.

Dobra wiadomość jest taka, że najlepsze czasy dla 5G w Polsce wciąż są przed nami. Infrastruktura wciąż jeszcze nie została w pełni przygotowana, ale trwają odpowiednie prace, dzięki którym łączność mobilna nowej generacji powinna znacząco przyspieszyć. Przede wszystkim Polska pozostaje jedynym krajem, który nie przyznał jeszcze pasma 5G, w związku z czym nasi operatorzy wciąż opierają się na bazowej technologii 4G/LTE.

Pełen raport dostępny jest na stronie Ookla.

Źródło: Ookla