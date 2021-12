Sieć komórkowa Plus to od samego początku wdrażania technologii 5G w Polsce lider pod względem ilości instalacji o dużej wydajności. Teraz firma chwali się, że na koniec 2021 roku w zasięgu jej sieci 5G znalazła się ponad połowa mieszkańców naszego kraju

Na prawdziwe w naszym wyobrażeniu 5G, czyli takie, które korzysta z pasm o częstotliwości znacznie wyższej niż te, z których od lat korzystają operatorzy komórkowi, przyjdzie nam jeszcze poczekać. I jak wiecie, przyczyną nie są ograniczenia technologiczne czy obawy użytkowników, a kwestie formalne, w których dużą rolę odgrywa polityka i co zawsze z tym jest związane pieniądze.

Niemniej sieć 5G w wersjach NSA, czyli bazujących na modyfikacji już istniejących infrastruktur rośnie. Jednym z liderów w tej branży, choć do tego miana aspiruje praktycznie każdy z wielkiej czwórki w Polsce, jest Plus. Ten operator swój internet 5G uruchomił w maju 2020. Przedsmak tego jak szybko może być w przypadku takiej sieci potwierdzaliśmy w naszych pomiarach zrealizowanych latem 2020 roku. Sami też możecie sprawdzić szybkość swojego internetu, i to nie tylko 5G, ale każdej wersji.



Kliknij obrazek na smartfonie z 5G, by sprawdzić jak faktycznie szybka jest ta sieć w Twojej okolicy

Plus testuje komercyjnie także 5G typu SA, czyli niezależną od infrastruktury LTE sieć

Plus udostępnia testowo także 5G w pasmie 2600 MHz TDD, które jest wydzielone wyłącznie na cele użytkowania 5G. Na tym pasmie w sprzyjających warunkach możliwe jest uzyskanie transferu do 600 Mbps. Agregacja z sieciami LTE pozwala podbić spodziewany limit szybkości transferu do 1 Gbps. Taką demonstracyjną infrastrukturę Plus oferuje na razie w Piotrkowie Trybunalskim.

Sieć 5G w technologii SA (standalone), czyli bez użycia zasobów LTE, powinna dać nam faktyczne poczucie korzystania z nowego standardu, w tym niskie opóźnienia i stabilność transferu. Plus ogłosił zakończenie testów laboratoryjnych swojego 5G SA i przejście do fazy testów w warunkach komercyjnych. Na tym etapie wykorzystywane są telefony marki OPPO ze wsparciem 5G. Natomiast sieć dostępowa w Plusie, która działa we wspomnianej technologii, bazuje na urządzeniach dostarczonych przez firmę Ericsson.

19 milionów mieszkańców Polski w zasięgu 5G od Plusa

Kwestia tego jak szybkie jest 5G w naszym telefonie to temat na dłuższą pogadankę, natomiast możemy szybko sprawdzić, zerkając na wyświetlacz telefonu, czy jesteśmy w zasięgu takiej sieci. Plus twierdzi, że jego infrastruktura 3000 stacji 5G, którą dysponuje na koniec 2021 roku, obejmuje 800 miejscowości. Mieszka w nich ponad 19 milionów osób. A to, jakby się na to nie patrzeć, już ponad połowa populacji naszego kraju.

To odważne stwierdzenie wymaga oczywiście weryfikacji, a kto najlepiej się do tego nadaje jak nie użytkownicy telefonów w sieci Plus. Dlatego dawajcie znać w komentarzach jak faktycznie ma się 5G w Plusie w waszej lokalizacji. Przede wszystkim czy telefon wyświetla wam info, że jesteście w zasięgu.

Gdzie Plus ma nadajniki 5G? Czy są one w mojej miejscowości?

Poniżej jako wskazówka pełna lista miejscowości, w których Plus ma swoje nadajniki 5G. Brak wskazania 5G w telefonie w takiej miejscowości nie musi od razu oznaczać, że Plus podaje nieprawdę. Po prostu trzeba jeszcze znaleźć się w zasięgu stacji bazowych. Mapka operatora (poniżej) pokazuje ich orientacyjny zasię na czerwono.

Wynika z niej jednoznacznie, że pomimo objęcia 19 milionów mieszkańców Polski, 5G to wciąż technologia, z której cieszyć możemy się głównie na terenach zabudowanych, a i to nie wszędzie.

Usługi operatora komórkowego Plus w standardzie 5G dostępne są obecnie w:

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki, Biskupice Podgórne, Bolesławiec, Chocianów, Dobroszyce, Głogów, Jawor, Lubiąż, Lubin, Ludwikowice Kłodzkie, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Piława Górna, Prochowice, Prusice, Świdnica, Trzebnica, Twardogóra, Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Strzelin, Kłodzko, Wołów, Strzegom, Świebodzice, Polkowice, Szklarska Poręba, Bardo, Milicz, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kamienna Góra, Pęgów, Smolec, Świerzawa, Międzybórz, Oleśnica, Żerniki Wrocławskie, Dzierżoniów, Syców, Pszenno, Mirków, Głuszyca, Jaroszów, Międzylesie, Mirsk, Świeradów-Zdrój, Zgorzelec,

województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, Elizówka, Annopol, Bychawa, Drzewce, Jakubowice Konińskie, Końskowola, Kurów, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Stary Sławacinek, Trojaszkowice, Żabce, Radzyń Podlaski, Bodaczów, Ryki, Milejów, Motycz, Łuków, Dęblin, Krasnystaw, Niemce, Poniatowa, Kraśnik, Puławy, Karczmiska Pierwsze, Marynin, Świdnik, Bełżyce, Kazimierzówka, Krężnica Okrągła, Ostrów Lubelski, Tarnogród, Terespol,

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Janczewo, Kargowa, Nowa Sól, Otyń, Pszczew, Świdnica, Żagań, Żary, Słubice, Stare Kurowo, Małomice, Kłodawa, Międzyrzecz, Iłowa, Sulęcin, Skwierzyna, Szprotawa, Czerwieńsk Odrzański, Jasień Żarski, Babimost, Cybinka, Kostrzyn Nad Odrą, Przytoczna, Słubice,

województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice, Biecz, Chełmek, Chocznia, Gorlice, Jadowniki, Jasień, Libiąż, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Rzezawa, Tenczyn, Trzemeśnia, Zabierzów, Stróżka, Łętownia, Niepołomice, Brzesko, Myślenice, Bochnia, Oświęcim, Wola Rzędzińska, Krynica-Zdrój, Bukowno, Proszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Rabka, Lisia Góra, Światniki Górne, Zakopane, Zielonki, Zembrzyce, Bachowice, Miechów, Balice, Bolesław, Chrzanów, Grojec, Klecza Dolna, Krzeszowice, Krzykawa,

województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie, Błonie, Bramki, Celestynów, Długa Kościelna, Emilianów, Góra Kalwaria, Grójec, Grzędy, Janczewice, Kajetany, Lipsko, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Mszczonów, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Dwór Mazowiecki, Ołtarzew, Ostrów Mazowiecka, Pionki, Serock, Sękocin Stary, Siczki, Sochaczew, Stare Załubice, Szydłowiec, Węgrów, Żabieniec, Żelechów, Żyrardów, Strzegowo, Łochów, Borowa Góra, Duczki, Kołbiel, Kozienice, Tarczyn, Miądz (Otwock), Konstancin, Warka, Kuligów, Wyszków, Wólka Kosowska, Siennica, Nasielsk, Staroźreby, Wyszogród, Łyse, Łosice, Gostynin, Sierpc, Płońsk, Przasnysz, Karczew, Zakroczym, Gołków, Złotokłos, Drobin, Kadzidło, Stanisławów, Ślężany,

województwo opolskie: Opole, Brzezie, Kędzierzyn-Koźle, Ozimek, Kluczbork, Baborów, Głogówek, Zawadzkie, Korfantów, Leśnica, Kolonowskie, Krapkowice, Niemodlin, Otmuchów,

województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, Czeladź, Ciasna, Czerwionka-Leszczyny, Grodziec, Jasienica, Kozy, Racibórz, Rybnik, Szczekociny, Szopienice, Świerklany, Tarnowskie Góry, Tucznawa, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła, Woźniki, Załęże, Żywiec, Grodków, Skoczów, Blachownia, Rudniki Częstochowskie, Jaworzno, Miasteczko Śląskie, Łazy, Zawiercie, Żory, Krzepice, Wodzisław Śląski, Imielin, Żarki, Pszczyna, Koziegłowy, Bieruń, Gierałtowice, Rydułtowy, Rudzica, Ożarowice, Pszów, Bystra Śląska, Porąbka, Toszek, Koniecpol, Orzesze, Poraj, Piece, Goleszów, Ogrodzieniec, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Ornontowice, Jejkowice, Pilchowice, Kłobuck, Koszęcin, Nowa Wieś, Okradzionów, Rogoźnik, Sławków, Strzebiń, Wyry, Zbrosławice, Żernica,

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, Leszno, Dąbcze, Skórzewo, Babiak, Bogucin, Dąbie nad Nerem, Dobrzyca, Gołańcz, Luboń, Nowy Tomyśl, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Przemęt, Rumianek, Rydzyna, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Wielichowo, Wronki, Zbąszyń, Rakoniewice, Stawiszyn, Bralin, Koło, Raszków, Pecna, Kórnik, Buk, Kicin, Rawicz, Tuliszków, Władysławów, Chocicza Wielka, Suchy Las, Kościan, Sulmierzyce k/Odolanowa, Ślesin k/Konina, Nekla, Krzyż Wielkopolski, Oborniki, Wysoka, Odolanów, Baby, Ostrzeszów, Kostrzyn Wielkopolski, Kazimierz Biskupi, Bolechowo, Kobylnica k/Poznania, Ujście, Koziegłowy k/Poznania, Grabów Nad Prosną, Czerniejewo, Zaniemyśl, Dopiewo, Pogorzela, Gądki, Przeźmierowo, Duszniki Wielkopolskie, Kłecko, Ostroróg, Biedrusko, Czarnków, Czerwonak, Jelonek, Połajewo, Ryczywół, Skalmierzyce, Wągrowiec, Wilczyn, Września,

województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin, Białogard, Chociwle, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Ińsko, Kalisz Pomorski, Mielno, Morzyczyn, Pełczyce, Pobierowo, Przybiernów, Sławno, Świdwin, Wałcz, Police, Szczecinek, Świnoujście, Gościno, Darłowo, Polanów, Człopa, Choszczno, Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo.

Źródło: Plus, inf. własna