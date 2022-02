Reklamy promujące technologię 5G przygotowane na potrzeby dwóch polskich operatorów znalazły się na celowniku UOKiK. Urząd przyjrzy się im pod kątem skarg, jakie zgłosili klienci.

UOKiK przyjrzy się reklamom 5G

Chociaż technologia 5G akurat w Polsce nie jest jeszcze mocno rozwinięta, nie ulga wątpliwości, że mówi się o niej coraz więcej. Korzyści z nią związanych jest sporo, przybywa również użytkowników, którzy znajdują się w zasięgu szybkiej sieci oraz reklam o tym (i nie tylko) przypominających. Przejaskrawionych?

Odpowiedzi będzie chciał udzielić UOKiK. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Będzie ono prowadzone wobec Polkomtel (sieć Plus) oraz P4 (sieć Play), głównie pod kątem sprawdzenia rzetelności informacji związanych z wprowadzeniem technologii 5G do ofert tych operatorów.

Niezadowoleni są klienci Plus i Play

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, postępowanie wynika z pojawiających się skarg konsumentów. Korzystający z oferty sieci Plus mieli skarżyć się na nieprawidłowe działanie 5G, z kolei klienci Play narzekali na informacje dotyczące cen, jakie podawano w reklamach. Ich zdaniem były niejasne, sugerujące, że prezentowane ceny dotyczą kompatybilnego urządza oraz pakietu na szybki Internet w sieci 5G. Małym (za małym) drukiem wyjaśniano, że tak nie jest.

„Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora, oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty. Istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd. Technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych – to wzbudza zainteresowanie konsumentów. Przedsiębiorcy powinni poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać.” - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Ponownie warto tu przypomnieć, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Dopiero ewentualne postępowanie właściwe może zakończyć się nałożeniem kar finansowych.

Korzystacie już z sieci 5G? Jesteście zadowoleni z tego, co ma Wam do zaoferowania Wasz operator?

Źródło: uokik