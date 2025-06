Od pysznego espresso po smakową, aksamitną mleczną piankę - to potrafi Jura J10

Jura J10 to ekspres z wyższej półki, który łączy klasyczny dla marki design i zamiłowanie do jakości z technologicznymi nowinkami, pozwalając na przygotowywanie pysznego espresso, ale i Cold Brew, a nawet - aromatyzowanej pianki mlecznej.

Kolejne podejście do kawowych pyszności przygotowywanych w parze z ekspresami marki Jura zdominował wątek śniadaniowy. Razem z Darią z Pyszności.pl postawiliśmy na kawową owsiankę, wzbogaconą pyszną, lekką, smakową pianką, którą przygotował dla nas ekspres Jura J10. Tak, trzecie podejście, trzeci przepis - ta różnorodność pozwoliła nie tylko na przygotowanie pysznych deserów, kaw czy przekąsek, ale i na zobrazowanie różnorodności ekspresów producenta. W czym wsparł nas model J10? I czym może do siebie przekonać, poza byciem partnerem podczas przygotowywania śniadań?

Pyszne kofeinowe śniadanie z Jura J10

Podwójnie kawowe śniadanie?

Wielu z nas nie wyobraża sobie śniadania bez kawy. Wiem coś o tym, dumnie przynależę do tego grona, a skoro mam tu wiedzę praktyczną, popartą doświadczeniem, to spieszę z ciekawostką - nie ma nic lepszego niż podwójnie kawowe śniadanie. Ot choćby pyszne cappuccino, a do tego kawowa owsianka z owocami i pyszną mleczną pianką.

Ci zainteresowani detalami przepisy powinni zajrzeć na Pyszności.pl, a ci, których interesuje przede wszystkim kawa, mogą być pod wrażeniem możliwości ekspresu Jura J10, który nie tylko przygotował nam pyszne espresso do przepisu, ale i spienił mleko, zamieniając je w lekką, smakową piankę. Wyjaśnię, bo czuję się do tego zobowiązany, że espresso dodaliśmy w przepisie do owsianki, zaś smakową pianką udekorowaliśmy całość, dodając ją na koniec, by podkręciła nieco wrażenia smakowe.

Co potrafi Jura J10?

Jura J10 to nie tylko perfekcyjnie dopracowany, minimalistyczny, stonowany design, ale z tego pewnie wszyscy zdają sobie sprawę - wszak zaspoilerowałem już, czym zachwycił nas ten ekspres podczas pracy nad kawowymi smakołykami. Sercem ekspresu Jura J10 jest najnowszy młynek P.A.G.2+ z precyzyjną kontrolą zmielenia, wspierany intuicyjną obsługą Coffee Eye upewniającą się, czy filiżanka znajduje się we właściwym miejscu, dużym, 4,3-calowym dotykowym wyświetlaczem oraz autorskim, super wygodnym sposobem czyszczenia systemu mlecznego One-Touch.

Opisywany model potrafi przygotować 42 różnego rodzaju kawy i napoje, od espresso, przez Americano, Lungo, Cortado, aż do Cold Brew. Ekspres wyposażono w system ekstrakcji na zimno, a dokładnie w Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.), który pozwala w 90 sekund przygotować orzeźwiające i zachwycające owocowymi nutami Cold Brew, funkcję Sweet Foam spieniającą mleko wraz ze słodkim syropem oraz znany z innych modeli marki Jura system kontroli aromatu przygotowywanego napoju. Model ten można połączyć do sieci Wi-Fi i połączyć z aplikacją J.O.E., co wydatnie uprzyjemnia obsługę urządzenia.

Producent wyposażył J10 w 10 poziomów intensywności smaku kawy, 7 poziomów programowalnego stopnia zmielenia, 3 temperatury zaparzania kawy oraz indywidualnie programowaną ilość spienianego mleka. Wewnątrz znajdziemy wydajną pompę generującą ciśnienie 15 barów i regulowaną jednostkę zaparzającą 5 - 16 gramów. Na plus zaliczyć trzeba jeszcze zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania, który pozwala dbać o czystość i bezawaryjność ekspresu bez konieczności rozbierania go co drugi dzień na czynniki pierwsze.

Kiedy ekspres do kawy wynosi owsiankę na nowy poziom

Nie chcę rozwijać się szczególnie nad wątkami kulinarnymi, bo nie czas i nie miejsce na to, ale wykorzystanie kreatywne wykorzystanie kawy zaparzonej w ekspresie tej klasy, co Jura J10, przekonuje mnie nie tylko do tego, jak istotnym urządzeniem jest dla wielu z nas ekspres do kawy, ale też każe uświadomić sobie, na jak wielu płaszczyznach codzienności towarzyszyć może nam kawa.

Kawę można wykorzystać w wielu potrawach - nie tylko w deserach, a owsianka, którą przygotowaliśmy przy pomocy opisywanego ekspresu, była sztandarowym przykładem na to, jak zmyślny przepis jesteśmy w stanie wzbogacić za pomocą odpowiednich narzędzi. W tym przypadku za pomocą ekspresu, który potrafi przygotować pyszne espresso oraz spienić mleko z dodatkiem słodkiego syropu, sprawiając, że klasyczna mleczna pianka staje się kreatywnym, luksusowym wręcz dodatkiem do pożywnej owsianki, która w wykonaniu Darii (przy mojej skromnej pomocy) była śniadaniem klasy premium.