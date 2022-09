Promocja serialu “Skarb narodów” przybiera na sile. To zaś oznacza jedno – premiera coraz bliżej. Poznaliśmy jej dokładną datę i oficjalny zwiastun. Czym zaskoczy nas nowa odsłona tytułu, kojarzonego z filmową serią?

Skarb narodów: Na skraju historii – zwiastun

“Skarb narodów: Na skraju historii” („National Treasure: Edge of History”) to spin-off kinowej serii z Nicolasem Cagem w roli głównej. Tym razem jednak o udziale aktora w projekcie nic nie wiadomo. Na pierwszym planie jest za to postać kobieca.

To Jess Morales (Lisette Alexis) – młoda imigrantka z niezwykłą łatwością do rozwiązywania zagadek. Dziewczyna postanawia uczynić użytek z przydatnej umiejętności, odkrywając prawdę na temat przeszłości własnej rodziny. Ta zaś naprowadza ją na trop pewnego zaginionego skarbu. Podczas swojej misji może liczyć na wsparcie przyjaciół.

W serialowej odsłonie powrócą znane już postaci: Riley Poole oraz Peter Sadusky.

Serial Skarb narodów – obsada i twórcy

W roli głównej zobaczymy debiutującą w produkcji serialowej Lisette Alexis (“We Need to Do Something”). Towarzyszyć jej będą Catherine Zeta-Jones (w roli antagonistki), Justin Bartha, Harvey Keitel, Antonio Cipriano, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Lyndon Smith oraz Jake Austin Walker.

"Skarb narodów" Disney+ wyreżyserowała Mira Nair. Scenariusz jest zaś dziełem Cormaca oraz Marianne Wibberleyów.

National Treasure: Edge of History – data premiery

Serial zadebiutuje 14 grudnia 2022 roku w Disney+ dwoma spośród 10 odcinków.

