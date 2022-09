Miniseriale na Disney Plus to kategoria skrojona z myślą o weekendowym seansie. Platforma zgromadziła w swojej bibliotece serie, które potrafią zawrzeć doniosłe, poruszające i dające do myślenia historie na łamach zaledwie kilku odcinków. Poznajcie nasze TOP 5.

Co obejrzeć na Disney+? Każda z poniższych propozycji trzyma poziom, pozwalający czerpać w pełni z obranych kierunków fabularnych. Te zaś łączy jedno – napisało je życie. Fani produkcji opartych na faktach z pewnością znajdą tu więc coś dla siebie.

Najlepsze miniseriale na Disney Plus:

The Beatles: Get Back

Miniserial Disney Plus otwierający zestawienie to 3-częściowy dokument, zawierający nagrania studyjne The Beatles z 1969 roku, które rok później można było usłyszeć w ramach premiery filmowej “Let it be”.

Serial oferuje niemal 8 godzin niepublikowanego wcześniej materiału zza kulis, powstałego na bazie 60 godzin nagrań wideo i ponad 150 godzin nagrań audio. Tym samym ukazuje nieznane dotychczas spojrzenie na intymny proces twórczy jednego z najsłynniejszych bandów świata oraz na relacje, łączące jego członków.

Podczas seansu będziecie mogli rzucić okiem na to, jak powstawały kultowe utwory i jak brzmiały w swoich pierwszych wykonaniach. Zwieńczeniem tytułu będzie zaś słynny koncert na dachu na londyńskiej Savile Row.

Serial wyreżyserował trzykrotny laureat Oscara – Peter Jackson.

Lekomania / Dopesick

Oparte na faktach miniseriale na Disney+ mogą pochwalić się pokaźną reprezentacją w niniejszym zestawieniu. Jednym z nich jest “Lekomania” – tytuł obrazujący amerykański kryzys z silnie uzależniającymi lekami przeciwbólowymi w niechlubnej, pierwszoplanowej roli.

Mimo że środki te zajmują równorzędne miejsce obok substancji, takich jak heroina i morfina swego czasu były przepisywane pacjentom masowo, doprowadzając do licznych uzależnień.

Ów destrukcyjny proces w swojej książce opisała niegdyś Beth Macy (“Lekomani. Jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów od leków”). Dzięki “Lekomanii” walkę z koncernem, który postawił cały kraj w obliczu tak doniosłego kryzysu, możecie śledzić również na ekranie. W rolach głównych wystąpili: Michael Keaton, Kaitlyn Dever i Rosario Dawson.

Pam i Tommy

Pozostając w iście kryzysowych realiach, ten biograficzny komediodramat obrazuje losy popularnej pary: aktorki Pameli Anderson (Lily James) oraz perkusisty Tommy’ego Lee (Sebastian Stan) w punkcie zwrotnym, mogącym zachwiać ich życiem osobistym i publicznym.

Oto bowiem światło dzienne ujrzała ich prywatna seks-taśma, nagrana podczas miesiąca miodowego. Kiedy w 1997 roku trafiła do Internetu, stała się sensacją na skalę globalną.

Miniserial Disney+ oparto na głośnym artykule Rolling Stone: “Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Infamous Sex Tape”.

Pod sztandarem nieba / Under the Banner of Heaven

Kolejny tytuł przenosi na ekran historię ukazaną w powieści kryminalnej autorstwa Jona Krakauera: "Pod sztandarem nieba. Wiara, która zabija".

Jego bohaterem jest Jeb Pyre ( Andrew Garfield) – detektyw, prywatnie zaś gorliwy mormon, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córki, do którego doszło w 1984 roku na przedmieściach Salt Lake Valley w stanie Utah.

Wyniki postępowania doprowadzą go do odkrycia niewygodnych faktów, sięgających samych początków religii mormonów. Jego wiarę postawią zaś w obliczu największej próby, jakiej kiedykolwiek doświadczył.

Zepsuta krew / The Dropout

Najlepsze miniseriale na Disney Plus zamyka “Zepsuta krew” – produkcja oparta na podcaście o tym samym tytule i niewiarygodnej, prawdziwej opowieści.

Krótki seans będzie okazją do zapoznania się z historią sukcesu i degradacji firmy biotechnologicznej Theranos, będącej upadłym marzeniem jej założycielki – kilkunastoletniej (byłej) studentki Uniwersytetu Stanforda, Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried).

Zafascynowana wizją wielkiego sukcesu bohaterka rzuciła studia, stawiając wszystko na jedną kartę. Idea zmiany świata i niepohamowana ambicja uczyniły z niej młodą miliarderkę. Wszystko po to, aby chwilę później zostać z niczym.

Źródło: materiały prasowe