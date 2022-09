Okazją do ogłoszenia nowych animacji i filmów aktorskich było D23 Expo 2022 – wydarzenie organizowane z myślą o fanach Disneya na całym świecie.

Nowe zapowiedzi Disneya – Mufasa: The Lion King

Tytułem, o którym w kontekście zapowiedzi zrobiło się najgłośniej, okazał się “Mufasa: The Lion King” – produkcja live-action, będąca kontynuacją hitu z 2019 roku. Film ma zadebiutować w 2024 roku.

Jak można się domyślić z brzmienia tytułu, mamy do czynienia z prequelem filmowej serii. Jego głównym bohaterem będzie Mufasa – ojciec Simby. To zaś sugeruje, że na ekranie zobaczymy również jego mrocznego brata – Skazę.

Premiera “Mufasa: The Lion King” ma być szansą na poznanie drogi, jaką tytułowy bohater odbył, zanim został lwim władcą. Ta zaś, jak się okazuje, była kręta. Ukazano ją w dwóch liniach czasowych.Timon, Pumba i Rafiki snują opowieść o losach Mufasy młodym lwiątkom. To właśnie ona stanowi punkt wyjścia do cofnięcia się w czasie aż do dzieciństwa przyszłego króla – lwiej sieroty.

Film wyreżyseruje Barry Jenkins (“Moonlight”, “Gdyby ulica Beale umiała mówić”).

D23 Expo 2022 – Mała Syrenka, Królewna Śnieżka, Piotruś Pan i wiele więcej

W formie filmu live-action powróci również “Mała Syrenka” w reżyserii Roba Marshalla (“Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach”, “Wyznania gejszy”, “Mary Poppins Returns”). Jako datę premiery wskazano w tym przypadku 26 maja 2023 roku. W roli głównej zobaczymy Halle Bailey.

W 2024 roku zadebiutuje też “Królewna Śnieżka” z Rachel Zegler oraz Gal Gadot w rolach głównych.

A to wciąż nie wszystko. Pozostałe premiery, wśród których znajdziecie nowe propozycje od Disneya i Pixara, prezentują się następująco:

“Peter Pan & Wendy” (odświeżona wersja "Piotrusia Pana")

“Disenchanted” (sequel “Zaczarowanej”)

“The Haunted Mansion” (odświeżona wersja “Nawiedzonego dworu”)

“Elemental”

“Win or Lose”

“Elio”

“Inside Out 2” (sequel “W głowie się nie mieści”)

“Zootopia+” (rozwinięcie “Zwierzogrodu”)

“Iwájú”

“Strange World”

“Wish”

