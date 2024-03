Sklep Google Play, pobierz niezbędną aplikację dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android. Umożliwia pobieranie i aktualizację różnego rodzaju aplikacji i gier. Mamy również link do pobrania najnowszej wersji sklepu Google Play.

Sklep Google Play

Każdy kto choć raz miał tablet lub smartfon z Androidem z pewnością korzystał ze sklepu Google Play, wcześniej znanego także jako Android Market.



Tak wyglądała ikona Android Market

Jak już wspomnieliśmy, sklep Google Play daje użytkownikom sprzętu z systemem Android dostęp do różnych aplikacji i gier mobilnych, które instaluje się na danym urządzeniu. Warto dodać, że dostępne są darmowe oraz płatne pozycje. Innymi słowy, sklep Google Play to darmowe i oficjalne źródło oprogramowania.



Aplikacje w sklepie Google Play

Zarówno programy, jak i gry podzielone zostały na wiele kategorii. Jest także możliwość wyszukiwania po nazwie. Poza kategoriami, dostępne są też spersonalizowane listy z propozycjami aplikacji i gier, które mogą spodobać się danemu użytkownikowi, listy najczęściej pobieranych pozycji oraz propozycje dla dzieci. Wszystko to ułatwia przeglądanie dostępnych pozycji w sklepie Google Play.

Co więcej, na kartach poszczególnych aplikacji i gier znajdują się ich szczegółowe opisy oraz między innymi informacje dotyczące liczby pobrań, wersji aplikacji, dacie aktualizacji (o ile nie jest to pierwsza wersja), oceny oraz komentarze użytkowników. Istotna jest także sekcja Bezpieczeństwo danych, w której przeczytać można o tym, z jakich danych użytkownika korzysta aplikacja. Takie dane są zazwyczaj udostępniane przez deweloperów innym firmom.

Warto też wspomnieć, że w sklepie Play dostępne są również książki – e-booki oraz audiobooki, a także aplikacje i tarcze dla zegarków z systemem Wear OS (Android dla smartwatchów) oraz aplikacje dla systemu Android Auto.



Książki w sklepie Google Play

Najnowsza wersja Google Play - pobierz

Sklep Google Play domyślnie dostępny jest na większości urządzeń z systemem Android. Są także producenci, którzy korzystają z tak zwanego AOSP (Android Open Source Project), czyli kodu systemu operacyjnego, który może być dowolnie zmodyfikowany. Minusem jest jednak to, że takie systemy nie mają dostępu do usług Google, na przykład do Dysku czy właśnie sklepu Play.

Użytkownicy takich urządzeń mogą pobrać najnowszą wersję sklepu Google Play w postaci pliku z rozszerzeniem APK (Android Package Kit) i zainstalować go na swoim urządzeniu. Link znajduje się poniżej.