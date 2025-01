Powraca temat domniemanego podsłuchiwania użytkowników iPhone’ów przez Apple’a i jego partnerów. Gigant wydał oświadczenie.

Przypomnijmy, że Apple został oskarżony o naruszenie prywatności użytkowników. Część prywatnych rozmów, w wyniku nieumyślnego uruchomienia asystenta głosowego Siri, miała trafić do Apple’a i stron trzecich, głównie reklamodawców.

Jak donosi agencja Reuters, Apple zgodził się pójść na ugodę i wypłacić amerykańskim użytkownikom odszkodowanie w wysokości 95 mln dol. Część osób odebrała to jako przyznanie się do winy, ale zdaniem niektórych firma chciała jedynie uniknąć pozwu zbiorowego, co mogłoby się przełożyć na jeszcze głośniejszy skandal.

Apple wydał oświadczenie w sprawie podsłuchiwania użytkowników. Firma nie przyznaje się do winy

"Firma Apple nigdy nie korzystała z danych zgromadzonych przy użyciu Siri do tworzenia profili marketingowych, nigdy nie udostępniała takich danych do celów reklamowych ani nigdy nie wystawiła ich na sprzedaż jakiemukolwiek podmiotowi do jakiegokolwiek celu" - czytamy w oświadczeniu na stronie producenta.

Tłumacząc zasady funkcjonowania swojego asystentas głosowego, firma podkreśla, że "Siri w największym możliwym zakresie korzysta z przetwarzania bezpośrednio na urządzeniu i zapewnia spersonalizowane interakcje bez konieczności przesyłania danych osobowych do Apple i analizowania ich na serwerach Apple". Z kolei nawet zapytania przetwarzane na serwerach mają nie być powiązane z kontem użytkownika, lecz konkretnym urządzeniem za pomocą "losowego identyfikatora".

Firma nie ukrywa jednocześnie, że pliki audio z zapytaniami mogą być przechowywane na serwerach, ale tylko za zgodą użytkownika. Ma to pomóc "doskonaleniu Siri" i Apple podkreśla, że "nawet po udzieleniu takiej zgody nagrania wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji wskazanego celu".

Gigant wspomniał w swoim oświadczeniu także o technologii Private Cloud Compute, która została zbudowana z myślą o usłudze Apple Intelligence. "Kiedy Siri korzysta z prywatnej chmury obliczeniowej, dane nie są zapisywane na serwerze ani udostępniane firmie Apple, a prywatna chmura obliczeniowa wykorzystuje dane użytkowników wyłącznie do wypełniania ich poleceń" - czytamy na stronie producenta.