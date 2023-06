Oszuści posługują się różnymi numerami telefonów, za pośrednictwem których rozsyłają Polakom wiadomości informujące o konieczności uregulowania należności za energię elektryczną. To próba oszustwa.

Przestępcy podszywają się pod PGE, jednak zwykle nie korzystają z personalizowanych identyfikatorów nadawcy. Podejrzane SMS-y będące próbą oszustwa pochodzą m. in. z numerów +48576090696 oraz +48793647562. Nie są to jednak jedyni nadawcy, od których można spodziewać się otrzymania niebezpiecznych wiadomości, bowiem oszuści mogą posługiwać się wieloma numerami.

SMS o energii elektrycznej. To próba oszustwa

Pełna treść wiadomości brzmi: “PGE: Na dzien [data] zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci: [link]” (pisownia oryginalna). Uwagę powinien zwrócić adres strony internetowej na końcu wiadomości. Brak w nim jakiejkolwiek domeny sugerującej, że nadawcą SMS-a jest autentyczny przedstawiciel PGE.

Pod żadnym pozorem nie należy klikać w podejrzany adres strony – a jeśli już to zrobisz, to nie wprowadzaj tam jakichkolwiek danych wrażliwych (dane osobowe, numery kart etc.). Podszywanie się pod znane instytucje jest powszechnie stosowaną praktyką przez oszustów już od dawna.

Źródło: dobreprogramy.pl

W każdej wiadomości, z której treści wynika, że niezwłocznie musisz uregulować należność, przestępcy próbują wywołać strach u odbiorcy. Ostrzeżenie o rzekomym odłączeniu energii elektrycznej w najbliższym czasie ma sprawić, że ofiara otworzy stronę i poda dane do rachunku bankowego, skąd droga do utraty oszczędności jest już krótka.

Przed każdą próbą oszustwa można się jednak bronić. Przede wszystkim nie należy panikować. Jeśli podejrzewasz, że wiadomość może być prawdziwa (bo np. nie zawiera linka do strony), znajdź w internecie numer do twojego dostawcy energii elektrycznej i zweryfikuj prawdziwość SMS-a. Pod żadnym pozorem nie przekazuj jakichkolwiek pieniędzy na wskazane konta, jeśli nie masz pewności co do pochodzenia wiadomości z żądaniem uregulowania należności.

Jeśli okaże się, że podejrzana wiadomość była próbą oszustwa, możesz zawiadomić o tym policję oraz zablokować numer telefonu przestępców, aby w przyszłości nie otrzymywać kolejnych SMS-ów. Jeśli oszuści dysponują twoim numerem, mogą podjąć kolejną próbę oszustwa w ciągu kolejnych miesięcy podszywając się pod inną instytucję. Warto więc dodać numer na czarną listę.