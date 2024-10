Snapdragon 8 Elite oficjalnie. To najpotężniejszy czip do smartfonów

Qualcomm deklaruje, że Snapdragon 8 Elite ma najwydajniejsze CPU ze wszystkich czipów zaprojektowanych z myślą o smartfonach.

Tak, Qualcomm zaserwował swoim klientom już drugi rebranding w tej dekadzie. Dawniej jego czipy miały trzycyfrowe oznaczenia, ale w 2021 roku firma ogłosiła uproszczenie nazewnictwa, w efekcie którego następcą Snapdragona 888 został Snapdragon 8 Gen 1. Po raptem trzech generacjach gigant uznał, że pora na kolejną zmianę i po Snapdragonie 8 Gen 3 przyszedł Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite to pierwszy czip do smartfonów z rdzeniami Qualcomm Oryon

Oryon to autorskie CPU Qualcomma, które w 2021 roku trafiło do laptopów. Firma zaprezentowała właśnie rdzenie drugiej generacji i ogłosiła, że od teraz będzie je stosować także w czipach do smartfonów.

Snapdragon 8 Elite został zbudowany w 3-nanometrowym procesie litograficznym w oparciu o:

2 główne rdzenie Oryon o taktowaniu do 4,32 GHz;

6 wydajnych rdzeni Oryon o taktowaniu do 3,53 GHz;

grafikę Adreno;

NPU Hexagon;

modem 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 oraz UWB.

Qualcomm deklaruje, że CPU Snapdragona 8 Elite - w porównaniu z poprzednią generacją - jest o 45 proc. wydajniejsze w trybie jednego i wielu rdzeni oraz o 44 proc. bardziej energooszczędne. Z kolei GPU ma być wydajniejsze o 40 proc. i pobierać o 40 proc. mniej energii.

Nowy czip miał zostać zoptymalizowany ze szczególnym naciskiem pod kątem wyświetlania stron internetowych i aplikacji webowych. 62-procentowa poprawa ma się przełożyć na szybsze wczytywanie i szybszą reakcję na dotyk.

Zazwyczaj branża celuje we wzrost mocy z generacji na generację o ok. 20-30 proc., dlatego Qualcomm nazywa wprowadzone w tym roku ulepszenia “wielogeneracyjnymi”. Firma deklaruje nawet otwarcie, że Snapdragon 8 Elite ma “najwydajniejsze mobilne CPU na świecie”, co nie jest formułką standardową, bo dotychczas gigant raczej unikał marketingowej konfrontacji z czipami Apple’a.

Snapdragon 8 Elite ma także usprawnić działanie aparatów. Qualcomm chwali się m.in. optymalizacją AI pod kątem fotografowania szybko poruszających się zwierząt czy zdolnością do usuwania niechcianych obiektów już nie tylko ze zdjęć, ale i filmów.

Ponadto Snapdragon 8 Elite obsłuży:

nagrywanie filmów 8K w 60 kl./s;

nagrywanie filmów 4K w 120 kl./s;

aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix;

przechwytywanie obrazu z trzech aparatów 48 Mpix jednocześnie;

ekrany 1440p o częstotliwości odświeżania do 240 Hz;

czujniki głębi działające w rozdzielczości 4K przy 60 kl/s;

multimodalne modele językowe, które pozwalają na rozpoznawanie obrazów, tekstu, dźwięków i mowy na poziomie urządzenia, bez konieczności połączenia z chmurą.

Warto jednak odnotować, że są to możliwości teoretyczne. To od producentów smartfonów zależeć będzie, czy i w jaki sposób z nich skorzystają.

Qualcomm ogłosił, że chęć wypuszczenia własnych smartfonów ze Snapdragonem 8 Elite zgłosiły już m.in. marki ASUS, Honor, iQOO, OnePlus, OPPO, realme, Samsung, vivo, Xiaomi. Pierwsze mają się pojawić w ciągu kilku tygodni.