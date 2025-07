Sony wniosło pozew przeciwko chińskiemu Tencent, oskarżając giganta branży o stworzenie plagiatu. Chodzi o grę Light of Motiram, która wyraźnie przypomina serię Horizon (Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West). Sprawa dotyczy naruszenia praw autorskich i znaków towarowych.

Pod koniec ubiegłego roku zrobiło się głośno o grze Light of Motiram, która do złudzenia przypomina świat wykreowany w serii Horizon. Teraz Sony reaguje. Japońska korporacja podejmuje kroki prawne przeciwko chińskiemu Tencent.

Sony kontra Tencent

Firma wprost nazywa grę wierną kopią serii Horizon, co stanowi naruszenie praw autorskich i znaków towarowych. Gra została zaprezentowana w zeszłym roku, a jej estetyka, w tym ogromne roboty i czcionka tytułu, przypomina Horizon.

W pozwie Sony zarzuca Tencent nielegalne kopiowanie chronionych elementów audiowizualnych z gier Horizon. Tencent rozpoczął prace nad Light of Motiram w 2023 r. i próbował uzyskać licencję na stworzenie sequela Horizon, co Sony odrzuciło. Mimo to Tencent kontynuował prace nad grą.

Przyszłość Light of Motiram pod znakiem zapytania?

Sony próbowało rozwiązać sprawę polubownie, ale Tencent ponownie starał się o licencję, co spotkało się z jednoznaczną odmową. Sony domaga się wycofania gry Light of Motiram z rynku. Tencent nie skomentował jeszcze sprawy.

Podobne spory prawne to nic nowego w branży gier komputerowych. Dość wspomnieć o The Pokémon Company i głośnej swego czasu grze Palworld.

Źródło: The Verge