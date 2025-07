Nowy dysk SSD w aluminiowej obudowie. Wytrzyma niemal wszystko

Na rynku dysków SSD konkurencja jest spora. Polska marka pamięci komputerowych, prezentuje nowość w swojej ofercie – Goodram Move Ridge. Na tle innych wyróżnia się solidną konstrukcją.

Z myślą o osobach, które szukają niezawodnego dysku przenośnego do codziennego użytku, w tym dla twórców treści czy profesjonalistów pracujących z dużymi plikami - Goodram, polski producent pamięci, wprowadza na rynek nowy zewnętrzny dysk SSD - Goodram Move Ridge.

Solidna konstrukcja w niewielkim rozmiarze

Ma bardzo kompaktowe wymiary - to zaledwie 75 × 32 × 9,5 mm, a jego waga nie przekracza 18 g - co sprawia, że dysk jest wyjątkowo lekki i łatwy do przenoszenia. Choć SSD nie zajmuje dużo miejsca, jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o trwałości. Aluminiowa obudowa nie tylko nadaje mu nowoczesny wygląd, ale również zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania. Ponadto, jak informuje producent, dysk przeszedł testy wytrzymałościowe, w tym 10000 cykli podłączenia, co potwierdza jego solidność i odporność na intensywną eksploatację.

Dysk wyposażony jest w interfejs USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C, który pozwala na osiąganie prędkości odczytu do 2000 MB/s oraz zapisu do 1500 MB/s w wersji 512 GB i do 2000 MB/s w większych pojemnościach (1 TB i 2 TB). Takie prędkości zapewniają szybki transfer danych, co jest kluczowe, jeśli pracujemy z dużymi plikami, np. wideo w jakości 4K, zdjęciami w formacie RAW, czy projektami graficznymi. Z tego powodu Goodram Move Ridge może okazać się niezastąpiony w pracy twórców multimedialnych, którzy potrzebują szybkiego dostępu do danych oraz ich sprawnej wymiany między urządzeniami.

Działa nawet na Windowsie XP

Urządzenie może być używane zarówno z komputerami stacjonarnymi, jak i z laptopami, tabletami czy smartfonami, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Dysk jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń i systemów operacyjnych. Obsługuje systemy Windows (od XP do 11), macOS, Chrome OS, a także urządzenia mobilne oraz konsole i telewizory wyposażone w port USB-C. Dzięki wstecznej kompatybilności z portami USB 3.0 i USB 2.0, dysk można łatwo podłączyć do starszych urządzeń.

Goodram Move Ridge to zewnętrzny SSD, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki połączeniu wysokiej wydajności z odpornością na warunki zewnętrzne. Sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i użytkowników szukających niezawodnego dysku na co dzień. Jego cena zależna jest od pamięci - w wersji 512GB za niespełna 190 zł, 1TB - 329 zł, 2TB - 560 zł.

Źródło: materiały prasowe firmy Goodram