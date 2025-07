Idą zmiany u Samsunga. Seria Galaxy S pod tym względem nie będzie najlepsza

Nie Galaxy S26 Ultra, a Galaxy Z Fold 8 będzie flagowy? Wygląda na to, że Samsung zmieni kolejność dostarczania najnowszego systemu do swoich smartfonów.

Portfolio smartfonów koreańskiej marki Samsung jest dość przejrzyste. Modele Galaxy A i Galaxy M są przystępne cenowo, natomiast litera “Z” w nazwie oznacza składany ekran. Od kilkunastu lat topowymi modelami w gamie są natomiast Samsungi Galaxy S, z flagowym Galaxy S25 Ultra na czele. Użytkownicy mogli liczyć na najlepszą specyfikację, najwyższą jakość wykonania i najnowsze oprogramowanie. Teraz pojawiła się natomiast informacja o pewnej zmianie. Pierwszeństwo w dostępie do aktualizacji systemu Android dostaną inne urządzenia.

Nowa strategia - Galaxy Z przed Galaxy S

Jak dotąd harmonogram aktualizacji oprogramowania w Samsungach był dość jasny. Nowe wersje Androida, a wraz z nimi nakładki systemowej (Samsung One UI) często debiutowały w topowych smartfonach Galaxy S. Premiery zwykle odbywają się na początku każdego roku. Po pewnym czasie aktualizacje pojawiają się również dla innych urządzeń, w tym Galaxy S z poprzednich lat, a także Galaxy Z i tańszych urządzeń.

Teraz wygląda na to, że nowe oprogramowanie jako pierwsze trafi do składanych smartfonów Samsunga. Mówimy o seriach Galaxy Z Flip (ten mniejszy) i Galaxy Z Fold (rozkładany do rozmiarów tableta). Do modeli Galaxy S aktualizacje trafią nieco później. Może to natomiast oznaczać, że od razu pojawią się na nich bardziej dopracowane wersje (np. One UI 8.5). Zwykle po wydaniu nowej wersji systemu operacyjnego lub nakładki wymagane są w końcu pewne poprawki.

Na jakim smartfonie zadebiutuje Android 17 i One UI 9?

Wspomniane zmiany mogą oznaczać, że to Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8 jako pierwsze otrzymają kolejną wersję Androida. To na nich zobaczymy też po raz pierwszy nową nakładkę - One UI 9. Oznacza to, że kolejny flagowiec Galaxy S26 pojawi się na rynku ze znanym już Androidem 16. Zapewne pojawi się tam za to nowsza wersja oprogramowania Samsunga (One UI 8.5). Bez zmian pozostaje natomiast polityka wyjątkowo długiego wsparcia technicznego. Już od jakiegoś czasu większość smartfonów Samsunga otrzymuje co najmniej 5, a często nawet 7 lat aktualizacji systemu.

Co to oznacza w praktyce? Właściciele najnowszych “składaków” powinni dostać najnowsze oprogramowanie. Na Galaxy S pojawi się natomiast bardziej stabilna wersja. Zmiany mogą mieć związek z nowym harmonogramem wydawania kolejnych wersji systemu Android.

Źródło: Konto @UniverseIce w X.com