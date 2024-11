Studio Polaris Quest, będące własnością chińskiego Tencent, prezentuje nową grę, która do złudzenia przypomina Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West. Gracze zastanawiają się, czy jest to inspiracja, czy już plagiat.

Seria Horizon (Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West) to jedna z perełek w gamingowej koronie Sony. Wygląda na to, że ta specyficzna wizja postapokaliptycznego świata, w którym rządzą biomechaniczne maszyny, spodobała się innym twórcom.

Polaris Quest przedstawia Light of Motiram

Gra opisywana jest jako wieloosobowy survival z otwartym światem. Zaprezentowane materiały ukazują robotyczne bestie oraz kobiecą postać posługującą się łukiem i strzałami, co wywołało porównania do serii Horizon autorstwa Guerrilla Games.

Podobieństwa z serią Horizon są widoczne na pierwszy rzut oka. Jeśli z jakiegoś powodu nie znacie produkcji od Guerrilla Games, to dla porównania załączam materiał z Horizon Forbidden West opublikowany niegdyś na State of Play.

Wracając do Light of Motiram – gra zachęca do "odbudowy nowej cywilizacji" oraz "walki, zaprzyjaźniania się i wychowywania różnych mechanicznych stworzeń samotnie lub z przyjaciółmi w rozległym, nieprzyjaznym świecie". IGN zwróciło się do Tencentu i Sony o komentarz, jednak na chwilę obecną żadna ze stron nie odniosła się do łudzącego podobieństwa.

Kiedy premiera?

Premiera Light of Motiram planowana jest na 2025 rok i ma ukazać się na PC oraz urządzeniach mobilnych. Gra będzie dostępna w modelu free-to-play, z możliwością rozgrywki solo lub z maksymalnie dziewięcioma innymi graczami na serwerze, z pełnym wsparciem crossplay.



Komentarze pod zwiastunem nowej gry. Gracze nie mają złudzeń

Na tle prac Guerrilla Games nad własną grą multiplayer w świecie Horizon, sytuacja z Light of Motiram może budzić dodatkowe napięcia. Nie wiadomo, czy Sony podejmie kroki prawne, ale podobieństwa mogą skłonić firmę do działania.

Źródło: Steam, YT, IGN