Sony Xperia 10 IV, czyli superlekki smartfon z pojemną i wyjątkowo trwałą baterią. Tak przedstawia swoją nową propozycję sam producent. Czego o niej nam nie mówi?

Sony Xperia 10 IV oficjalnie zaprezentowana

Wprawdzie na pierwszy plan wysuwa się dziś Xperia 1 IV, o której już pisaliśmy, ale Japończycy pochwali się również modelem Xperia 10 IV.

To znacznie bardziej przystępna cenowo propozycja, bezpośrednia następczyni Xperii 10 III z zeszłego roku. Ta okazała się całkiem udana, więc mało kto oczekiwał rewolucji. Może wyjść jednak tak, że Sony podeszło do tematu zbyt zachowawczo, bo dla niektórych zmian będzie tutaj trochę za mało.

Xperia 10 IV to lekki smartfon ze sporą baterią

Zacznijmy do tego, co producent akcentuje chyba najmocniej. Xperia 10 IV przedstawiana jest jako najlżejszy na świecie smartfon 5G z baterią 5000 mAh. Waży 161 g. Nieco mniej niż Xperia 10 III, co warto podkreślić, ponieważ wymiary pozostały bardzo zbliżone (wysokość i szerokość ramki zmniejszono o 1 mm, co przekłada się na szerokość 67 mm), a pojemność baterii wzrosła o 500 mAh. Moc ładowania to nadal 30W.

Design jest identyczny. Na ekranie zastosowano szkło Gorilla Glass Victus zamiast Gorilla Glass 6, obudowa pozostała plastikowa. Co istotne, także wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Czytnik linii papilarnych wciąż na boku. Zainteresowani będą mieli do wyboru dwie wersje kolorystyczne - czarną i miętową.

Xperia 10 IV nadal z ekranem 60 Hz, ale i kilkoma usprawnieniami

Z uwagi na rynkowe standardy, Xperia 10 IV będzie zaliczała się nie tylko do lżejszych, ale i do mniejszych smartfonów. Wyświetlacz nadal ma przekątną 6 cali, wciąż jest to panel OLED o proporcjach 21:9 i rozdzielczości Full HD+, ale wedle producenta o wyższej (o 15%) jasności. Niestety mowa też o odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Dla wielu osób będzie to spora wada w propozycji ze średniego segmentu.

Zmienił się procesor (Qualcomm Snapdragon 695 5G w miejsce Qualcomm Snapdragon 690 5G), ale zasoby pamięci pozostały na tych samych poziomach, czyli 6 GB RAM + 128 GB przestrzeni na dane (rozszerzalnej o kartę microSD). Konfiguracja aparatu też taka sama, a więc 12 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix. Ulepszenia w tym aspekcie jednak są. Przede wszystkim dodano optyczną stabilizację obrazu i wedle zapewnień poprawiono tryb nocny. Lepiej wypadać ma automatyka HDR i zdjęcia selfie, dzięki algorytmom sztucznej inteligencji. No i preinstalowano nowsze oprogramowanie - Androida 12.

Uzupełniając informacje na temat specyfikacji wypada dodać, że Xperia 10 IV zaoferuje łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac i NFC, a także dual SIM. Posiada też głośniki stereo i złącze słuchawkowe 3,5 mm, a dodatkowo wspiera technologie 360 Reality Audio i 360 Reality Audio Upmix.

Xperia 10 IV wkrótce w sprzedaży

Sprzedaż smartfona rozpocznie się w połowie czerwca. Nie poznaliśmy jeszcze kwoty, jaką trzeba będzie na niego przeznaczyć. Wiadomo za to, że pudełko będzie o 50% cieńsze niż w poprzednich modelach, ponieważ nie zawiera ładowarki i przewodu.

Przypomnijmy, że Xperia 10 III kosztowała na starcie 1899 złotych. Powinno być podobnie, może trochę drożej. W przypadku poprzedniej generacji do przedsprzedaży producent dorzucał słuchawki Sony WH-CH710N, teraz też szykuje jakiś dodatek dla pierwszych kupujących.

Źródło: Sony