Obeszło się bez rewolucji, ale może i dobrze? Xperia 1 IV może pochwalić się klasycznym, minimalistycznym designem i bardzo mocnym wnętrzem. Sprawdźcie, co dokładnie oferuje zaprezentowany dziś smartfon.

Premiera smartfona Xperia 1 IV, wizualnie jak poprzedni

Z plusów - brak notcha i innego wcięcia szpecącego cały front. Z minusów - nadal brak przełomu, Sony też nie jest w stanie ukryć frontowego aparatu i też nie chce umieszczać go w wysuwanym module. 6,5 calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9 otaczają zetem ramki nieco szersze niż u konkurentów.

Smartfon mierzy 165 x 71 x 8,2 mm, czyli dokładnie tyle samo co poprzedni model z tej serii. Obudowa stanowi połączenie aluminium i szkła, ale tym razem to najnowsze Gorilla Glass Victus. Całość jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68 i będzie dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i fioletowym, obydwa z matowym wykończeniem.

„Xperia 1 IV to efektowna kontynuatorka naszej serii Xperia. Ten flagowy model jest owocem filozofii Sony, zgodnie z którą kreatywność nie zna granic. Produkty Xperia stymulują użytkowników do tworzenia, a Xperia 1 IV poradzi sobie ze wszystkimi aspektami tworzenia treści. Poza tym jest szybka! Każdy element opracowano tak, by do maksimum zwiększyć szybkość pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że to nowe urządzenie zachwyci naszych klientów szybkością aparatu, szybkością reakcji podczas grania i wieloma innymi cechami.” - Nobuki Asahina, dyrektor działu Mobile Sales & Marketing

Xperia 1 IV dla graczy

Tym razem nieco mocniej niż w poprzednich latach akcentowana jest kwestia mobilnego grania. Wydajność daje ku temu pełne prawo, ponieważ Xperia 1 IV została wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm), a także 12 GB RAM LPDDR5 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Obecnie nie ma mocniejszych podzespołów dedykowanym smartfonom z systemem Android (tu w wersji 12). Wyświetlacz OLED cechuje się natomiast nie tylko wysoką rozdzielczością 3840 x 1644 pikseli, ale też częstotliwością odświeżania 120 Hz i reakcją na dotyk z częstotliwością 240 Hz.

To jednak nie wszystko, bo padają wzmianki o kilku dodatkowych elementach. Takich jak na przykład tryb Pomocnik gracza, w którym dostępna jest funkcja zwiększania niskiego poziomu gamma (L-γ raiser), a także korektor dźwięku i optymalizacja czatu głosowego. Dzięki funkcji RT record można będzie natomiast łatwo utrwalać rozgrywkę z poprzednich 30 sekund i udostępniać nagrania, ewentualnie transmitować na żywo.

I jest jeszcze coś dla wielu bez znaczenia, ale mogące okazać się dobre z marketingowego punktu widzenia. Xperia 1 IV została wybrana jako oficjalne urządzenie światowego turnieju e-sportowego PUBG MOBILE 2022.

Aparat jak zwykle Pro

O ile odniesienia do graczy to mała nowość, w kontekście sympatyków mobilnej fotografii jest inaczej. Topowa seria Sony zawsze była kreowana na idealną propozycję właśnie dla nich. Z czym mamy do czynienia w tym roku?

Konfiguracja aparatu nie zaskakuje, znów mowa o potrójnym obiektywie 12 Mpix (szeroki 24 mm, ultraszeroki 16 mm i tele) i czujniku TOF 3D. Tyle tylko, że u Sony diabeł lubi tkwić w szczegółach.

I tak, Xperia 1 IV reklamowana jest jako pierwszy na świecie smartfon wyposażony w prawdziwy zoom optyczny (tele 85-125 mm), a także w przetworniki obrazu umożliwiające odczyt z szybkością 120 kl./s we wszystkich trzech obiektywach. Nadal można spodziewać się optyki firmy ZEISS i kilku technologii z aparatów Alpha, a dla pasjonatów filmowania pojawi się rozbudowana funkcja Videography Pro i nowa opcja nagrywania wieloklatkowego. Będzie też płynna regulacja zoomu. A tak swoją drogą, wszystkie obiektywy umożliwiają tu filmowanie 4K HDR przy 120 kl./s.

Znów ta ekologia. Większa bateria, ale opakowanie wyjątkowo małe

Xperia 1 IV dostała też baterię o pojemności 5000 mAh, o 500 mAh pojemniejszą niż poprzedni model. Jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj nadal bez szału na tle rywali - tylko 30W. Plus ładowanie bezprzewodowe o nieujawnionej mocy.

Grubość smartfona mimo tego nie wzrosła, a opakowanie znacząco odchudzono. Jak? Posiłkując się modą na bycie eko. Sony wzorem kilku innych producentów też nie dorzuci do zestawu zasilacza. Ba, nie da nawet przewodu. Korzyści? Podobno do 36% mniejsza emisja CO2 związana z transportem jednej sztuki produktu (w porównaniu z opakowaniem o standardowych wymiarach). Wspaniale. Można było się jednak spodziewać, bo Sony jako całość realizuje plan ochrony środowiska Road to Zero.

Xperia 1 IV. To brzmi dobrze. Podobno

Wedle Sony udało się zadbać o ulepszone głośniki stereofoniczne. Dostrojone wspólnie z Sony Music Entertainment i przystosowane również do odtwarzania dźwięku 360 Reality Audio (360RA). Znacznie lepiej wypadać mają basy. Xperia 1 IV wspiera też funkcję 360 Reality Audio Upmix (przekształca dźwięk stereofoniczny na wielokanałowy) i system DSEE Ultimate, dzięki któremu dźwięk z serwisów streamingowych ma być zbliżony jakością do nagrań o wysokiej rozdzielczości. Niektórzy mogą uśmiechnąć się na wieść, iż nie wycięto gniazda audio 3,5 mm.

Z racji obecności funkcji Music Pro użytkownicy mają mieć natomiast możliwość nagrywania i edytowania wokalu na smartfonie, bez użycia zewnętrznego mikrofonu.

Sony Xperia 1 IV - cena i dostępność

Trochę swoim zwyczajem japoński producent każe chwilę poczekać na dostępność nowego modelu. Sprzedaż smartfona Xperia 1 IV ma rozpocząć się w połowie czerwca.

Polska cena nie została ujawniona, ale każdy pewnie domyśla się, że będzie to jeden z droższych smartfonów na rynku. Wiadomo, że na zachodzie Xperia 1 IV będzie kosztować 1399 euro. Być może dodatkowym, małym magnesem będzie oferta przedsprzedażowa, do której również swoim zwyczajem Sony powinno coś dorzucić.

