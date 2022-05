POCO F4 GT to bardzo interesujący i wydajny smartfon, który przez najbliższe 48 godzin oferowany jest w kuszącej promocji.

Rusza sprzedaż POCO F4 GT, niższa cena dla najszybszych

O POCO F4 GT pisaliśmy szerzej już pod koniec zeszłego miesiąca, kiedy to zaliczył oficjalną premierę. Nie dalej jak kilka dni temu mogliście natomiast zapoznać się z recenzją tego smartfona. Teraz z kolei pojawia się sposobność do jego zakupu. I to jeden z tych przypadków, w których pośpiech może się opłacić.

Dziś o godzinie 15:00 wystartowała „błyskawiczna oferta na start”. Potrwa przez 48 godzin lub do wyczerpania zapasów. Czy ten drugi scenariusz ma szansę się ziścić? Trudno powiedzieć bez wiedzy na temat tego, jak duże te zapasy są. Sama propozycja przygotowana przez producenta jest kusząca, bo ceny obniżono o 350 złotych.

Promocyjne ceny POCO F4 GT

8 GB + 128 GB za 2649 zł (zamiast 2999 zł)

12 GB + 256 GB za 3149 zł (zamiast 3499 zł)

Smartfon dostępny jest w punktach Xiaomi Store, w sklepach internetowych mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl, a także w popularnych sieciach z elektroniką, między innymi Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet czy RTV Euro AGD. Do smartfona dodawana jest usługa jednorazowej, bezpłatnej naprawy lub wymiany ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu oraz dostęp do YouTube Premium na 2 miesiące.

Smartfon dla gracza. Co oferuje POCO F4 GT?

Najlepszą odpowiedź na to pytanie znajdziecie we wspomnianej wyżej recenzji. Producent nie kryje się z pozycjonowaniem POCO F4 GT jako telefonu do gier. Zadbał o specyfikację, która jest w stanie wybronić taki stan rzeczy. Najmocniejsze strony POCO F4 GT to bowiem wydajność zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i szybką pamięć, a także duży wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i 4 głośniki stereo.

Źródło: POCO