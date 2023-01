Sony zapewnia, że nadchodzi kres problemów z dostępnością PlayStation 5. Czy w związku z tym można spodziewać się normalnych cen?

Sony zwiększa dostawy PlayStation 5

Zapewne przynajmniej niektórzy pamiętają, jak wyglądała polska premiera PlayStation 5. Chętni na nową konsolę Sony musieli toczyć ciężkie boje, a i tak nie dawało to gwarancji powodzenia, często kończyło się rozczarowaniem. Co najgorsze, wiele kolejnych miesięcy nie przyniosło poprawy sytuacji, jedyne czego doczekaliśmy to wzrost początkowych cen. Doszło do tego, że zaczęły one szokować nawet fanów Sony.

W końcu będzie lepiej? Jest światełko w tunelu, ponieważ Sony ponownie potwierdziło, że wraz z 2023 rokiem znacząco zwiększa dostawy PlayStation 5 do sklepów. Możliwe zatem, że dwa lata po premierze w końcu każdy będzie mógł sięgnąć po wymarzoną konsolę.

„Do wszystkich naszych fanów: dziękujemy za cierpliwość podczas radzenia sobie z bezprecedensowym popytem na konsolę PS5 w obliczu globalnych wyzwań. Jeśli chcesz kupić konsolę PS5, znalezienie jej u sprzedawców detalicznych na całym świecie powinno być teraz znacznie łatwiejsze.”

30 mln sprzedanych konsol PlayStation 5 i nowa kampania reklamowa

Jednocześnie Sony podało, że w rękach graczy znalazło się do tej pory 30 mln konsol PlayStation 5. To dobry wynik, który gdyby nie wspomniane problemy z dostępnością byłby zapewne znacznie lepszy.

Czasu na podciągnięcie go jest jednak jeszcze dużo. A skoro ma poprawić się dostępność, nie dziwi zapowiedź startu nowej kampanii - Live from PS5. Została zainspirowana najlepszymi grami dostępnymi dostępnymi na PlayStation 5, poza spotami gracze mają spodziewać się też „wyjątkowych aktywności”. Jedną z nich można już spotkać na ulicach Londynu.

Przygotowano nawet specjalną stronę internetową poświęconą Live from PS5, gdzie powinny pojawiać się najważniejsze informacje.

Macie już PlayStation 5 u siebie?

