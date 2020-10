Historia firmy SpaceX jest pisana sukcesami. A ma się czym pochwalić – łącznie zrealizowała już ponad 100 udanych lotów rakietowych. Podsumujmy…

100. udany lot SpaceX. Historia pisana na naszych oczach

W 2008 roku firma SpaceX osiągnęła coś, co wydawało się niemożliwe. Jako pierwsza prywatna firma z powodzeniem zrealizowała lot rakiety napędzanej paliwem ciekłym na orbitę – był to mianowicie Falcon 1.

Dwa lata później (co również było sensacją) udało jej się odzyskać statek kosmiczny, a w 2015 roku po raz pierwszy zrealizowano pionowy start i pionowe lądowanie rakiety orbitalnej. Po kolejnych dwóch latach firma SpaceX jako pierwsza ponownie wykorzystała taką rakietę, a w 2018 roku wypuściła obiekt na orbitę wokół Słońca.

Najnowszy rozdział historii pełnej sukcesów został napisany 24 października 2020 roku – w sobotę zrealizowano setny udany lot rakiety z rodziny Falcon.

SpaceX (i jego 100 udanych lotów) w liczbach 100 – tyle udanych lotów rakietami Falcon ma już na swoim koncie firma SpaceX.

– tyle udanych lotów rakietami Falcon ma już na swoim koncie firma SpaceX. 95 – tyle razy w kosmos z powodzeniem poleciał Falcon 9 (pozostałe loty: 3 razy Falcon Heavy i 2 razy Falcon 1).

– tyle razy w kosmos z powodzeniem poleciał Falcon 9 (pozostałe loty: 3 razy Falcon Heavy i 2 razy Falcon 1). 63 – tyle razy udało się firmie SpaceX wylądować rakietą Falcon.

– tyle razy udało się firmie SpaceX wylądować rakietą Falcon. 45 – tyle razy odzyskany booster został ponownie użyty przez SpaceX.

– tyle razy odzyskany booster został ponownie użyty przez SpaceX. 18 – tyle lat temu została utworzona firma SpaceX.

– tyle lat temu została utworzona firma SpaceX. 12 – tyle lat potrzebował SpaceX na zrealizowanie 100 udanych lotów.

– tyle lat potrzebował SpaceX na zrealizowanie 100 udanych lotów. 8 tysięcy – tyle osób pracuje dla firmy SpaceX pod rządami Elona Muska i Gwynne Shotwell.

tysięcy – tyle osób pracuje dla firmy SpaceX pod rządami Elona Muska i Gwynne Shotwell. 5 – tyle razy misje się nie powiodły (to trzy nieudane starty Falcona 1 i dwie awarie Falcona 9).

– tyle razy misje się nie powiodły (to trzy nieudane starty Falcona 1 i dwie awarie Falcona 9). 1. – SpaceX jest pierwszą prywatną firmą, która wysłała ludzi na orbitę i ISS oraz która z powodzeniem wylądowała i ponownie użyła I stopień rakiety orbitalnej.

Satelitarny Internet, tanie latanie i kolonizacja Marsa. SpaceX to firma z ambicjami

W ramach jubileuszowego, setnego lotu firma SpaceX wystrzeliła 60 satelitów Starlink (łącznie wystrzelono ich już ponad 800). Tym samym kontynuuje realizację jednego ze swoich najambitniejszych projektów: dostarczenia szybkiego Internetu do każdego zakątka naszej planety.

Inne cele wyznaczone przez Elona Muska i ekipę, to między innymi: tanie latanie w kosmos (dzięki rakietom wielokrotnego użytku), rakietowy system transportowy (pozwalający szybko przedostawać się z punktu A do B na Ziemi), pomoc w powrocie ludzi na Księżyc oraz – największy z nich wszystkich – kolonizacja Marsa. To jednak projekt na długie dekady. Zanim to – zerknij na wideo przygotowane specjalnie z tej okazji:

Źródło: SpaceX, SpaceNews, CNET, ExtremeTech, informacja własna. Foto: SpaceX/Flickr

Czytaj dalej o kosmicznych ciekawostkach: