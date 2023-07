Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę procesorów Intel Core 14. generacji. Nowe modele były zapowiadane jako ciekawe odświeżenie serii, ale wg najnowszych przecieków niekoniecznie tak musi być.

Nowa generacja procesorów wcale nie będzie taka nowa. Modele Core 14. generacji to w zasadzie odświeżone modele z 13. generacji Core. Niedawno mówiono o zwiększeniu liczby rdzeni i podniesieniu zegarów. Najnowsze przecieki wskazują jednak na mniej optymistyczny scenariusz.

Specyfikacja nowych procesorów Intel

Serwis BenchLife dotarł do nowych informacji dotyczących specyfikacji procesorów Intel Core 14. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake Refresh) – chodzi o modele z odblokowanym mnożnikiem (dopisek K i KF), które miałyby się pojawić jako pierwsze (podobno już w połowie października).

Według ujawnionych informacji, w planach producenta jest sześć modeli: Core i9-14900K i 14900KF, Core i7-14700K i 14700KF oraz Core i5-14600K i 14600KF. Wersje z dopiskiem KF nie mają zintegrowanej grafiki, więc trzeba będzie je połączyć z samodzielną kartą graficzną.

Model Core i5-14600K Core i7-14700K Core i9-14900K Rdzenie/wątki

(P-Core + E-Core) 14/20

(6/12 + 8/8) 20/28

(8/16 + 12/12) 24/32

(8/16 + 16/16) Taktowanie bazowe P-Core 3,5 GHz 3,4 GHz 3,2 GHz Maksymalne taktowanie P-Core 5,3 GHz 5,6 GHz 6,0 GHz Maksymalne taktowanie E-Core 4,0 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz Pamięć podręczna L3 24 MB 33 MB 36 MB Współczynnik TDP 125 W 125 W 125 W

Nowe modele Core i9 i Core i5 miałyby oferować taką samą liczbę rdzeni co odpowiedniki z poprzedniej generacji , a różnica sprowadzałaby się jedynie do wyższych zegarów. Nie powinniśmy oczekiwać dużo lepszej wydajności. Dużo ciekawiej zapowiada się Core i7, która ma dysponować większą liczbą rdzeni E-Core i większą pojemnością pamięci podręcznej L3, co przekładałoby się na lepsze osiągi (potwierdzają to wcześniejsze przecieki z testami wydajności Core i7-14700K).

Na razie mówimy o nieoficjalnych przeciekach (nowe procesory podobno jeszcze są w fazie przedprodukcyjnej Pre QS). Czekamy więc na kolejne informacje w temacie nowych układów.

Słabsze modele mogą bardziej zaskoczyć

Wiemy, że później Intel planuje wprowadzić modele z zablokowanym mnożnikiem (także z niższych segmentów cenowych). Nie wiadomo jak tutaj wyglądałaby specyfikacja, ale wcześniejsze przecieki też sugerowały zwiększenie liczby rdzeni.

Nowa generacja procesorów będzie kompatybilna z obecnymi płytami głównymi LGA 1700. Osoby modernizujące komputer będą mogły zaoszczędzić na zakupie płyty głównej (wystarczy aktualizacja BIOS-u).

Źródło: BenchLife