Intel pracuje nad procesorami Arrow Lake, które mają zastąpić obecne modele Raptor Lake i nadchodzące Raptor Lake Refresh. Nowe jednostki zapowiadają się wyjątkowo obiecująco, ale głównym atutem ma być zintegrowana grafika.

Intel jak na razie nie zdradza zbyt wielu szczegółów o nowych procesorach, ale ostatnio w sieci pojawia się sporo przecieków o nadchodzących jednostkach. Jeszcze w tym roku mają zadebiutować modele 14. generacji (Raptor Lake Refresh), czyli odświeżone modele 13. generacji (Raptor Lake). Dużo ciekawiej zapowiada się jeszcze kolejna generacja procesorów - modele 15. generacji (Arrow Lake).

Co nowego w procesorach Intel Arrow Lake?

Nowa generacja procesorów też będzie bazować na hybrydowej konstrukcji, ale producent ma wprowadzić znaczące usprawnienia – wydajniejsze rdzenie P-Core będą bazować na architekturze Lion Cove i słabsze E-Core na architekturze Skymont. Nowa architektura wprowadzi obsługę nowych instrukcji odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Doczekamy się także nowej, wydajniejszej grafiki na bazie architektury Xe-HPG. Układy będą wytwarzane w nowej litografii Intel 20A.

Nieoficjalnie wiadomo, że układy Arrow Lake będą wymagać nowych płyt głównych – na rynku pojawią się konstrukcje z podstawką LGA 1851 i chipsetami z serii 800.

Nowa generacja procesorów zaskoczy wydajnością?

Serwis Igor’s Lab dotarł do wewnętrznych materiałów producenta, gdzie ujęto prognozy wydajności topowego procesora Raptor Lake Refresh (8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core - hipotetyczny Core i9-14900K) i topowego Arrow Lake (8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core - hipotetyczny Core i9-15900K). Osiągi zestawiono z Core i9-13900K, czyli z topowym modelem z generacji Raptor Lake (8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core).



Prognozy dotyczące wydajności procesora Intel Arrow Lake-S i Intel Raptor Lake Refresh-S

W testach nastawionych na wydajność procesora Core i9-14900K oferuje bardzo zbliżoną wydajność do Core i9-13900K (w zależności od scenariusza - od 0-1% do 3-4%). Dużo lepiej zapowiada się Core i9-15900K, gdzie wzrost wydajności ma wynosić od 3-6% do 17-21%.



Prognozy dotyczące wydajności zintegrowanej grafiki z procesora Intel Arrow Lake-S

Dużo większą ciekawostką może być zintegrowana grafika. Nowa architektura Xe-HPG ma przekładać się na przeszło 2-krotny wzrost wydajności względem grafiki Xe-LP (a przynajmniej tak to wygląda na podstawie prognoz w syntetycznych benchmarkach 3DMark).

Nowa generacja procesorów zapowiada się naprawdę interesująco. Jak będzie w praktyce? Tego dowiemy się dopiero za jakiś czas – według najnowszych informacji, Intel ma być gotowy do produkcji procesorów Arrow Lake w pierwszej połowie 2024 roku.

Źródło: Igor’s Lab, Twitter @ momomo_us