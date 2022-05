Spot to jeden z najbardziej intrygujących, a przy tym urzekających robotów. Odpowiedzialny za niego zespół Boston Dynamics zaprezentował najnowsze materiały, których robot ten jest głównym bohaterem.

Taniec robota urzeka niezmiennie – zobacz wideo

„Nie ma czasu na tańce” – tak brzmi tytuł najnowszego klipu opublikowanego przez ekipę Boston Dynamics. Domyślasz się więc pewnie, że część materiału stanowi… taniec robota. Konkretnie swoimi pełnymi gracji ruchami chwali się czworonożny Spot. Przy okazji dowiadujemy się też, czego jeszcze nauczył się ten robot, ale o tym nieco później…

Spot nauczył się kilku nowych sztuczek

Od początku ekipa Boston Dynamics wychodziła z założenia, że Spot będzie w rzeczywistości skalowalną platformą, możliwą do zmodyfikowania w taki sposób, by sprostać wymaganiom stawianym w brudnych i niebezpiecznych miejscach. Dzięki temu robot dobrze sprawdza się jako inspektor i pomocnik na placach budowy czy w fabrykach, a do tego minimalizuje ryzyko pracowników w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub nawet życiu.

W ramach ostatnich aktualizacji Spot otrzymał zmodernizowane czujniki i kamery. Dzięki temu jeszcze precyzyjniej i szybciej mapuje swoje otoczenie. Co więcej, robi zdjęcia w kolorze, co ułatwia pracę operatorom. Robot ma również nowy, ulepszony tablet – wydajniejszy, wytrzymalszy, a przy tym łatwy w użyciu. To 8-calowe urządzenie zapewnia intuicyjną obsługę, wyświetlając równocześnie więcej informacji naraz.

Spot dorobił się również szybszej ładowarki, znacząco redukującej przerwy w pracy. Potrzebuje już tylko niespełna godziny, aby naładować swoje akumulatory do pełna. Dopełnieniem całości jest natomiast rozszerzona łączność radiowa i 5G. Wszystkim tym nowinkom z bliska pozwala przyjrzeć się drugi nowy materiał wideo, zatytułowany po prostu „What’s New in Spot”. I z nim właśnie już teraz cię zostawiam:

