Najpopularniejszy robo-pies na świecie nauczył się nowych sztuczek - Spot ekipy Boston Dynamics zyskał kolejne cenne funkcje do wykorzystania w firmie, jak i w domu.

Okazuje się, że ekipa inżynierów z Boston Dynamics świetnie radzi sobie nie tylko z projektowaniem robo-zwierzaków, ale też z ich późniejszą tresurą. Czworonożny Spot, którym zachwycaliśmy się już niejeden raz, nauczył się właśnie samodzielniego uzupełniania energii.

Robot Spot Enterprise to kolejny krok naprzód

Spot Enterprise – bo tak nazywa się nowy, przeznaczony do bardziej wymagających zadań wariant robota – kontroluje swój status i gdy w akumulatorach zaczyna brakować mu energii, samodzielnie udaje się do stacji ładowania, by ją uzupełnić. Lepiej radzi sobie także z autonomicznym wykonywaniem zadań na mniejszych i większych obszarach, a do tego ma większą liczbę portów i obsługuje Wi-Fi. Można nim wygodnie sterować, za pomocą webowego oprogramowania Scout.

Możliwości Spota zwiększają się również dzięki robotycznemu ramieniu. Dzięki swojej piątej kończynie mechaniczny piesek jest w stanie chwytać, podnosić, przenosić i przesuwać najróżniejsze obiekty – przy pomocy operatora, ale też samodzielnie. Otwieranie drzwi, przekręcanie kurków czy korzystanie z przełączników to dla niego błahostka.

Sukces, na jaki te roboty zasługują

Przez wiele lat Boston Dynamics miało olbrzymie problemy z tym, by przekuć genialne pomysły w komercyjny sukces. Ostatnio wreszcie coś się w tym temacie zmienia i w ciągu pół roku udało się sprzedać 400 egzemplarzy Spota (po 74 500 dolarów każdy). W tak zwanym międzyczasie ekipa znalazła nowe schronienie – aktualnie działa pod skrzydłami firmy Hyundai. Wspólnym celem jest popularyzacja robotów w firmach, ale też zainteresowanie nimi użytkowników domowych.

