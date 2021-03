Masz apetyt na nowego smartfona? Znamy to! Teraz w sklepie RTV Euro AGD trwa promocja – warto skorzystać, a zaoszczędzona kasa będzie w sam raz na słuchawki albo inne akcesoria.

Tylko przez 72 godziny potrwa mega wyprzedaż w sklepie RTV Euro AGD. Do najbliższego czwartku (4 marca) możesz kupić wybrane urządzenia z naprawdę sporymi rabatami, a znajdują się wśród nich między innymi telewizory, laptopy, słuchawki, akcesoria gamingowe i smartfony. Te ostatnie interesują nas najbardziej – zobacz już teraz, na jakich modelach możesz zaoszczędzić i ile.

Redmi 9C. Świetny smartfon do 500 zł za… 400 zł w RTV Euro AGD

Redmi 9C to jeden z najlepszych smartfonów do 500 złotych, a teraz możesz kupić go nawet taniej niż zwykle. Jego promocyjna cena to 399 zł (taniej o 100 zł), a do tego w prezencie dostaniesz jeszcze nawigację Navitel Navigator z mapą Europy. Choć telefony z tej półki rzadko nadają się do tego, by je polecać – w przypadku tego modelu jest inaczej. Pracuje naprawdę płynnie, ma wyraźny wyświetlacz HD+ i długo działa między ładowaniami (za sprawą akumulatora 5000 mAh), a do tego jest wyposażony w czytnik linii papilarnych i NFC do płatności zbliżeniowych.

Pocophone M3 i realme 7 – smartfony za kilka stówek, tańsze o kilka dyszek

Jeżeli oczekujesz czegoś więcej, to postaw na Pocophone M3 – ten smarfon sprawdzi się na co dzień, ale i w bardziej wymagających zadaniach: przy oglądaniu seriali czy nawet graniu. Ma niezły wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,53 cala i wydajne serduszko w postaci Snapdragona 662. Ten ostatni ma jeszcze do pomocy 4 GB RAM-u, więc o płynność nie trzeba się martwić. Podobnie jak o czas pracy – przy akumulatorze 6000 mAh, a wisienką na torcie jest potrójny aparat z tyłu, zapewniający naprawdę przyzwoitą jakość zdjęć i nagrań wideo. Teraz kupisz go za 699 zł (taniej o 50 zł).

Jeszcze lepiej prezentuje się (niewiele droższy) realme 7 z 6 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki. Wydajność to jeden z jego największych atutów, ale lista tych ostatnich jest znacznie dłuższa. No bo jak tu pominąć obecność 6,5-calowego wyświetlacza Full HD + z odświeżaniem 90 Hz, akumulatora 5000 mAh i technologii szybkiego ładowania (50% w mniej niż pół godziny) czy wreszcie poczwórnego aparatu ze sztuczną inteligencją. Nie przez przypadek znalazł się w naszym rankingu najlepszych modeli do 1000 zł. A skoro już jesteśmy przy cenie, to ile kosztuje? W promocji tylko 789 zł (taniej o 60 zł).

Najmniejszy iPhone za mniejsze pieniądze

A jeśli nie chcesz „Chińczyka”, to zerknij na tę przecenę. Apple iPhone SE z 64 GB pamięci dostępny jest za 1899 zł (taniej o 300 zł). To świetna opcja nie tylko dla tych, którzy chcą iOS-a (a to wtedy zdecydowanie jedna z najtańszych opcji), ale też dla zwolenników mniejszych wyświetlaczy (w tym przypadku mówimy o przekątnej 4,7 cala). Oczywiście płaci się też tutaj za markę, ale jeśli uważasz, że idzie za nią jakość, to możesz zechcieć kupić ten telefon, a trwająca właśnie wyprzedaż Euro Okazje wydaje się idealnym momentem, by to zrobić.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD. Foto na wejście: realme.