Które procesory cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku? Klienci upodobali sobie jednostki AMD, przy czym zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszyły się modele ze starszych serii Ryzen 5000.

Wybór dobrego procesora do gier wcale nie jest łatwym zdaniem. Ostatnio na rynku pojawiło się sporo nowych modeli, które wyróżniają się dużo lepszą wydajnością i funkcjonalnością. Czy aby na pewno są takie super?

Intel czy AMD - które procesory są najpopularniejsze?

Niemiecki sklep Mindfactory publikuje dane ze sprzedaży podzespołów i niejednokrotnie pisaliśmy o aktualnych statystykach dotyczących popularności sprzętu. Tym razem mamy coś lepszego - użytkownik Ingebor zebrał statystyki sprzedaży procesorów Intel i AMD z całego 2022 roku.

W minionym roku większą popularnością cieszyły się modele AMD – praktycznie w każdym miesiącu sklep notował dużo większą sprzedaż takich procesorów, niż konkurencyjnych modeli Intel. Warto również wspomnieć, że końcówka roku to spory wzrost zainteresowania procesorami (co być może ma on związek ze spadkiem cen kart graficznych – w takiej sytuacji klienci są bardziej zmotywowani, by kupić nowy komputer).

Które procesory były najpopularniejsze? Warto tutaj wymienić AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600G, Ryzen 7 5800X3D i Ryzen 9 5900X, a także model Intel Core i5-12400F – sprzedaż tych modeli zdecydowanie wyróżniała się na tle innych jednostek. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo to opłacalne propozycje, które nadal świetnie sprawdzą się przy budowie nowych komputerów. Szczególnie, że modele AMD ostatnio mocno potaniały.

Nowe procesory AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 13. generacji zadebiutowały dopiero pod koniec roku, więc siłą rzeczy sumarycznie nie sprzedawały się tak dobrze. Można jednak zauważyć wzrost popularności takich modeli w ostatnich miesiącach, przy czym klienci częściej sięgają po modele Intela (największą popularnością cieszą się układy Core i5-13600K, Core i7-13700K i Core i5-13600KF). Taki trend może się pogłębiać w kolejnych miesiącach.

Źródło: Reddit @ Ingebor