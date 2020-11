Wiemy, że czekaliście na test tego procesora! W nasze ręce wpadł 12-rdzeniowy i 24-wątkowy model Ryzen 9 5900X – to prawie najwydajniejsza jednostka z nowej generacji Zen 3, która ma zainteresować graczy i entuzjastów.

W końcu są! Nowe procesory AMD oficjalnie debiutują na rynku. Po ogromnym sukcesie jednostek Ryzen 3000 "Matisse", producent idzie za ciosem i prezentuje serię Ryzen 5000 "Vermeer" - początkowo znajdziemy tutaj cztery układy: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X i Ryzen 5 5600X. W naszym teście sprawdziliśmy prawie najwydajniejszego przedstawiciela nowej generacji - 12-rdzeniowy/24-wątkowy model Ryzen 9 5900X.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $799 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $549 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz DDR4-3200 32 MB - 105 W TAK $449 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK $299

Ryzen 9 5900X już podczas zapowiedzi spotkał się ze sporym zainteresowaniem fanów – mieliśmy otrzymać świetną jednostkę, która nie tylko podniesie poprzeczkę w zastosowniach typowo procesorowych, ale przede wszystkim zdetronizuje Intela w grach. Warto jednak zaznaczyć, że to propozycja dla tych klientów, któzy mogą sobie pozwolić na zakup bardzo drogiego komputera (klienci z mniej zasobnym portfelem pewnie będą polować na tańszy model Ryzen 5 5600X).

Co nowego w procesorach AMD Ryzen 5000 - kilka słów o architekturze Zen 3

Nim jednak przejdziemy do samego procesora, warto wspomnieć kilka słów na temat nowej generacji procesorów (nazwa kodowa Vermeer) - nadal mamy do czynienia z 7-nanometrową litografią (to ulepszony proces wdrożony przy okazji modeli Ryzen 3000XT), ale producent wprowadził tutaj ulepszoną architekturę Zen 3. Co nowego w Zen 3?

Przede wszystkim wprowadzono usprawnienia w samych rdzeniach. Producent przebudował bloki odpowiedzialne za instrukcje, przewidywanie skoków, obliczenia stało- i zmiennoprzecinkowe oraz podsystem zapisu do pamięci. Pojemność pamięci podręcznych pozostała taka sama (po 32 KB pamięci L1d/L1i na dane i instrukcje oraz 512 KB pamięci podręcznej L2).

Kolejna zmiana dotyczy budowy całego jądra CCD. Zamiast dwóch osobnych bloków CCX z czterema rdzeniami i 16 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, jak to było w przypadku generacji Zen 2, producent zastosował jeden duży blok – dysponuje on ośmioma rdzeniami i 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3.

Nowa konstrukcja jądra CCD pozwala zoptymalizować komunikację rdzeni i pamięci podręcznej, co powinno mieć istotne znaczenie w kwestii poprawy wydajności w grach.

Sama budowa procesora nie uległa zmianie. Nadal mamy do czynienia z konstrukcją opartą o chiplety – w zależności od modelu, znajdziemy tutaj jedno lub dwa jądra CCD z rdzeniami (wykonane w 7-nanometrowej litografii TSMC) oraz jedno jądro cIOD z kontrolerem pamięci i interfejsami (wykonane w 12-nanometrowej litografii GlobalFoundries). Jądro cIOD nie uległo zmianie względem modeli Ryzen 3000 (Zen 2).

Wszystkie wprowadzone zmiany przekładają się na poprawę wydajności i efektywności energetycznej. Według testów producenta, średnio możemy liczyć na 19% wzrostu współczynnika IPC (Instructions per clock – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara). To jeszcze większy progres niż w przypadku architektury Zen 2 (tam uzyskano „tylko” 15% wzrostu IPC), a układy ciągle korzystają z tej samej platformy "AM4".

Do tego należy dodać wzrost taktowania rdzeni. Wprawdzie nadal mamy do czynienia z 7-nanometrowym procesem litograficznym, ale usprawniona architektura pozwoliła nieco zwiększyć częstotliwość i tym samym jeszcze bardziej poprawić osiągi.

Warto również dodać, że procesory Zen 3 wprowadzają też dodatkowe usprawnienia pod kątem bezpieczeństwa. Producent zaimplementował tutaj funkcję Control-flow Enforcement Technology (CET), która zabezpiecza system przed atakami typu Return Oriented Programming stosowanymi w oprogramowaniu malware.

Mimo wprowadzonych zmian, generacja Ryzen 5000 "Vermeer" zachowuje kompatybilność z płytmi głównymi z podstawką AM4 - konieczna jest tutaj tylko aktualizacja BIOSu (w pierwszej kolejności otrzymają ją modele z chipsetami X570, B550 i A520, a na początku przyszłego roku producenci udostępnią BIOSy także do modeli X470 i B450; w przypadku starszych konstrukcji X370, B350 i A320 wsparcie póki co nie jest planowane).

AMD Ryzen 9 5900X - specyfikacja procesora

Ryzen 9 5900X to następca popularnego modelu Ryzen 9 3900X (i późniejszego, ulepszonego modelu Ryzen 9 3900XT, który jednak nie spotkał się ze zbyt dużym zainteresowaniem klientów).

Procesor składa się z dwóch jąder CCD i jednego cIOD – do dyspozycji oddano 12 rdzeni i 24 wątki, które pracują z taktowaniem 3,7 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,8 GHz...

… a przynajmniej tak to wygląda w teorii, bo według naszych obserwacji procesor uzyskuje wyższe zegary - przy obciążeniu wszystkich rdzeni taktowanie wynosiło około 4,25 GHz, a przy obciążeniu jednego dochodziło aż do 4,95 GHz.

Każdy rdzeń ma swoje 512 KB pamięci podręcznej L2, a blok CCD z sześcioma rdzeniami ma do dyspozycji jeszcze 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 (obydwa bloki mają łącznie 64 MB). Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywną obsługą modułów do 3200 MHz.

Podobnie jak poprzednik, układ dysponuje kontrolerem PCI-Express w wersji 4.0 - do dyspozycji oddano 24 linie transmisyjne, z czego 16 służy do podłączenia karty rozszerzeń/graficznej (16 w konfiguracji pojedynczej lub 8+8 w konfiguracji Multi GPU), 4 przysługuje nośnikowi SSD M.2, a 4 pozostałe służy do podłączenia chipsetu.

Model AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5950X Intel Core i9-10900K Generacja Matisse

Zen 2 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 12/24 8/16 12/24 16/32 10/20 Taktowanie 3,6 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,4 GHz 3,7 GHz Maksymalne taktowanie Boost 5,0 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,9 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 8x 512 KB 8x 512 KB 12x 512 KB 16x 512KB 10x 256 KB Pamięć L3 4x 16 MB 32 MB 2x 32 MB 2x 32 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny - - - - UHD 630

(350 - 1200 MHz) Linie PCIe 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TAK TDP 105W 105 W 105 W 105 W 125 W Cena 1900 zł 2300 zł 2800 zł 4200 zł 2500 zł

Ryzen 9 5900X ma u nas kosztować około 2800 złotych, więc znacznie więcej niż Ryzen 9 3900X (ten nie tylko startował z niższą ceną, ale od premiery zdążył też mocno potanieć). Intel nie ma w ofercie tak drogiego modelu z konsumenckiego segmentu. Najbliżej mu jednak do topowego Core i9-10900K za około 2500 złotych - jednostka ma mniej rdzeni/wątków, dysponuje kontrolerem PCI-Express w wersji 3.0, ale za to ma zintegrowaną grafikę. W praktyce oferuje on bardzo podobne możliwości do tańszego modelu Core i9-10850K.

AMD Ryzen 9 5900X - podkręcanie procesora

Procesor oferuje odblokowany mnożnik, więc można go dodatkowo podkręcić. My zdecydowaliśmy się na tradycyjny sposób z manualnym ustawieniem taktowania i napięcia zasilającego.

Udostępniony nam model (inżynieryjny egzemplarz wyprodukowany w 35. tygodniu 2020 roku) zdołał pracować z zegarem 4700 MHz. Konieczne było tutaj jednak zwiększenie napięcia zasilającego do 1,4375 V, co skutkowało sporą ilością wydzielanego ciepła - na platformie z chłodzeniem MSI MPG CoreLiquid 240R uzyskaliśmy ponad 90 stopni Celsjusza.

Producent twierdzi, że nowe procesory mogą współpracować z szybszymi pamięciami (podobno możliwe jest uzyskanie nawet 4000 MHz w trybie synchronicznym).

Rzeczywiście widać tutaj progres w porównaniu do poprzedniej serii Ryzen 3000. Pamięci ADATA XPG Spectrix D60G 4133 MHz CL19 (oparte o kości Samsung B-die) uruchamiały się nawet z zegarem 4066 MHz, ale stabilnie pracowały dopiero przy 3866 MHz.

Według udzielonych nam informacji, kolejne wersje AGESA mają poprawić kwestię współpracy z szybkimi pamięciami RAM. Mamy powody, by w to wierzyć, bo testowa wersja BIOSu (2402) rzeczywiście dużo poprawiła w tej kwestii.

Platforma testowa

Testy procesora AMD Ryzen 9 5900X przeprowadziliśmy na naszej standardowej platformie z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition i zasilaczem Chieftec A-135 750W. Pozostałe elementy platformy prezentują się następująco:

Testowany procesor - Ryzen 9 5900X to 12-rdzeniowy/24-wątkowy model z generacji Vermeer (Zen 3). Układ jest kompatybilny z płytami głównymi AM4 i cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy zestaw MSI MAG CoreLiquid 240R - to konstrukcja AiO z miedzianym blokiem wodnym, osobną pompką i aluminiową chłodnicą z dwoma 120-milimetrowymi wentylatorami.

Za podstawę platformy testowej posłużyła płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero WI-FI (BIOS 2311 z AGESA 1.1.0.0). Model sygnowany marką Republic of Gamers wyróżnia się mocną sekcją zasilania i bogatym zestawem portów.

Procesor połączyliśmy z dwukanałowym zestawem pamięci ADATA XPG Spectrix D60G 4133 MHz CL19 (taktowanie obniżyliśmy do wartości nominmalnej wspieranej przez kontroler pamięci - w przypadku układów Ryzen 3000 i 5000 do 3200 MHz CL16, w Intel Core 10000 do 2933 MHz CL16).

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB. Napęd korzysta z interfejsu M.2 PCI-Express 3.0 x4, a jego wydajność sięga 3500 MB/s.

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu AMD Chipset Drivers 2.10.13.408, a dla karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9111 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 8825 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 8419 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 7245 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 7138 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 6321 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 6246 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 5024 Intel Core i9-9900K (8C/16) 4936 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 4878 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 4383 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 3725

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 638 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 599 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 541 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 538 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 534 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 527 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 521 Intel Core i9-9900K (8C/16) 517 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 509 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 505 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 504 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 492

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 385 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 402 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 441 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 500 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 504 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 628 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 641 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 691 Intel Core i9-9900K (8C/16) 712 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 714 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 856 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 1007

Testy renderowania mówią same za siebie. Ryzen 9 5900X wypada zauważalnie lepiej od 12-rdzeniowych modeli Ryzen 9 3900X i 3900XT, a nawet depcze po piętach 18-rdzeniowemu Core i9-10980XE, zostawiając Core i9-10900K daleko w tyle. W trybie jednordzeniowym jest nowym liderem wydajności, deklasując wszystkie poprzednie układy.

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 129502 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 128470 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 126771 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 111353 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 108912 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 86645 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 84631 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 80677 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 79887 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 76509 Intel Core i9-9900K (8C/16) 62879 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 52021

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 25,8 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 22,4 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12,7 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 12,7 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12,2 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 11,3 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 11 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 10,7 Intel Core i9-9900K (8C/16) 9,7 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 9,1

Test w 7-zip potwierdza dobre możliwości procesora - nowy Ryzen nie tylko pokonuje poprzednie jednostki, ale w zasadzie zrównuje się z 16- i 18-rdzeniowymi konstrukcjami. W teście szyfrowania jednak czeka nas jeszcze większe zaskoczenie, bo wydajność jest przeszło dwukrotnie lepsza względem poprzednika (!).

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 105 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 106 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 117 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 120 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 122 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 124 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 127 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 128 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 143 Intel Core i9-9900K (8C/16) 148 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 180

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 167 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 167 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 171 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 200 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 203 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 241 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 246 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 251 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 270 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 291 Intel Core i9-9900K (8C/16) 297 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 324

Renderowanie i konwersja wideo ponownie pokazują znaczną przewagę modelu Ryzen 9 5900X nad Core i9-10900K. Nowy model AMD śmiało może rywalizować z 16-rdzeniowym Ryzen 9 3950X i 18-rdzeniowym Core i9-10980XE.

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9573 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 9551 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 9489 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 9415 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 9385 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 9276 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 9243 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 9200 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9070 Intel Core i9-9900K (8C/16) 8970 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8925 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 8713

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10900K (10C/20T) 12892 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 12807 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 12348 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 11763 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 11521 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 11100 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 10090 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 9996 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9981 Intel Core i9 9900K 7891 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 7754 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 7238

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 26465 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 25081 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 24251 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 23656 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 23529 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 23503 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 23487 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 23232 Intel Core i9-9900K (8C/16) 22958 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 22920 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 22814 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 21339

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 35783 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 32817 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 30624 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 29704 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 29435 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 28962 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 28544 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 25256 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 24942 Intel Core i9-9900K (8C/16) 24909 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 24835 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 18680

3DMark to benchmark typowo graficzny, który dobrze nadaje się do porównywania wydajności kart graficznych. Warto jednak zwrócić uwagę na składową odpowiedzialną za osiągi procesora - w starszym teście Fire Strike procesor okazał się nowym liderem wydajności, ale w nowszym Time Spy traci do konkurencyjnych "i-dziewiątek".

Testy wydajności: Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 135

120 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134

112 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 133

116 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 132

116 Intel Core i9-9900K (8C/16) 130

108 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 126

103 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 121

94 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 119

94 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 118

92 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 118

92 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 108

80

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 169

152 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 164

149 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 163

149 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 162

147 Intel Core i9-9900K (8C/16) 144

123 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 141

124 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 139

123 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 137

120 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 137

120 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 136

121 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 136

112 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 130

105

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 85

57 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 84

57 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 80

55 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 80

55 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 73

50 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 72

50 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 71

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 130

114 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 125

113 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 121

106 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 120

106 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 108

98 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 107

96 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 105

98 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 105

95 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 104

95

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 530

110 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 511

103 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 490

110 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 487

111 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 456

111 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 454

106 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 453

105 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 452

110 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 444

110

Wydajność w grach zrobiła na nas największe wrażenie. Ryzen 9 5900X w każdym tytule pokonał dotychczasowego lidera wydajności z obozu "niebieskich" (przy czym warto zauważyć, że ten pracował z wolniejszymi pamięciami - 2933 MHz).

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) 41 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 43 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 44 Intel Core i9-9900K (8C/16) 45 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 62 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 62 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 64 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 66 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 67 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 85 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 85

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 136 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 161 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 181 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 184 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 212 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 213 Intel Core i9-9900K (8C/16) 222 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 223 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 231 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 309 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 318 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 340

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 337 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 343 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 353 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 354 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 354 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 363 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 366 Intel Core i9-9900K (8C/16) 369 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 377 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 381 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 393 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 414

Procesor oferuje dużo lepszą wydajność, ale jego pobór mocy jest zbliżony do 12- i 16-rdzeniowych modeli z serii Ryzen 3000 (patrząc na test obciążenia samego CPU). Widać, że efektywność energetyczna też poszła mocno do przodu.

AMD Ryzen 9 5900X - testy podkręconego procesora

Testy po OC przeprowadziliśmy tylko po podkręceniu procesora. Taktowanie pamięci RAM pozostało na standardowym poziomie (odpowiadającym nominalnemu taktowaniu kontrolera pamięci).

Testy wydajności (OC): renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 10537 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 10095 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 9314 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 7889 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 7720 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6564 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6560 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 5304 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 5197 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 5194 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 4748 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 3983

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 610 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 606 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 520 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz* 513 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz* 512 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 502 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 501 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz* 500 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz* 468 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 333 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 404 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 456 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 466 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 536 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 546 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 677 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 687 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 702 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 805 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 941

Podkręcenie procesora przekłada się na jakieś 10% wzrostu wydajności - Ryzen 9 5900X w takim scenariuszu plasuje się pomiędzy 12- a 16-rdzeniowymi modelami Ryzen 3000, zostawiając 10-rdzeniowego Core i9-10900K daleko w tyle.

Testy wydajności (OC): kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 146033 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 132010 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 130695 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 113611 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 111976 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 88121 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 86645 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 82733 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 81335 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 78407 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 65193 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 54812

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 26,8 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 22,4 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12,9 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 11,5 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 11,1 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 11 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10,6 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9,9 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 9,8

W teście kompresji/dekompresji układ dogrania 16-rdzeniowego Ryzena 9 3950X, a w szyfrowaniu okazuje się od niego prawie dwukrotnie lepszy (nie mówiąc o modelu Intela).

Testy wydajności (OC): renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 94 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 102 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 116 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 117 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 123 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 124 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 127 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 138 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 146 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 169

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 140 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 158 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 159 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 190 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 190 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 217 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 220 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 246 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 286 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 303

Wydajność w renderowaniu ponownie nas zaskoczyła - podkręcony Ryzen 9 5900X pokonuje nie tylko podkręconego 3900X/XT, ale też 3950X. W konwersji wideo jest ciut słabiej, bo można mówić o wydajności zbliżonej do 3950X (do i tak jest bardzo dobrym wynikiem).

Testy wydajności (OC): 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 9670 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9499 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 9425 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9424 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 9353 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 9337 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 9269 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 9248 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 9239 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9026 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8968 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8784

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 13247 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12931 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 12705 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 12584 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 12061 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 12045 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 11719 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10378 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 10278 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10193 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8738 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8138

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 25627 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 25215 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 24504 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 24026 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 23813 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 23688 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 23336 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 23335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 23292 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 23044 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 22892 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 22329

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 38022 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 34315 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 33099 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 31919 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 31169 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 30840 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 30794 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 26748 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 26449 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 25781 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 25322 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 20132

W teście 3DMark sytuacja wygląda podobnie jak przy standardowych zegarach. W starszym trybie Fire Strike układ bez problemu pokonuje wszystkie dotychczasowe jednostki, ale w nowszym Time Spy nieznacznie odstaje od 10-rdzeniowych modeli Core i9.

Testy wydajności (OC): Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 136

121 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 136

116 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 135

118 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 134

118 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 132

111 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 130

105 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 122

96 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 122

94 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 120

95 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 119

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 118

93 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 115

88

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 170

152 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 168

150 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 165

147 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 163

144 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 145

124 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 142

126 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 142

118 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 141

125 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 141

118 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 138

120 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 137

121 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 136

121

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 87

58 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 86

59 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 75

52 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 72

50

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 129

112 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 126

114 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 123

109 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 122

110 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 109

98 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 108

97 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 108

97 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 108

98 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 106

98

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 526

107 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 525

102 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 495

106 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 490

112 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 453

102 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 452

107 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 450

111 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 449

106 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 445

111

Podkręcenie zegarów nie wpływa znacząco na wydajność w grach (w niektórych tytułach nawet zanotowaliśmy lekki spadek osiągów). Mimo wszystko w dalszym ciągu Ryzen 9 5900X okazuje się najwydajniejszym procesorem w naszym zestawieniu.

Testy (OC) - pobór energii po podkręceniu

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 51 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 55 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 56 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 65 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 69 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 72 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 74 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 85 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 89 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 107

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 164 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 197 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 200 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 220 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 239 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 259 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 275 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 310 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 314 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 341 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 375 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 484

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 350 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 359 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) @ 4,3 GHz 359 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 377 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 378 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 383 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 391 Intel Core i9-10900K (10C/20T) @ 5,1 GHz 396 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 405 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 413 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) @ 4,6 GHz 427

Podkręcenie procesora do 4,7 GHz wymaga mocnego podniesienia napięcia zasilającego, co wiąże się ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię w testach typowo procesorowych - warto o tym pamiętać przy rozważaniu OC.

AMD Ryzen 9 5900X - Intel zdetronizowany

Każda generacja Ryzenów była dla nas zaskoczeniem, ale teraz sami do końca nie wierzymy w to co zobaczyliśmy podczas testów - Ryzen 9 5900X pokazuje ogromny przyrost wydajności, nie tylko w zastosowaniach procesorowych, ale też w grach. I to ciągle przy wykorzystaniu tej samej platformy AM4. Śmiało można przyznać, że inżynierowie AMD odwalili kawał dobrej roboty!

5900X to prawie najwydajniejszy przedstawiciel generacji Vermeer (Zen 3). Nowy układ dysponuje 12 rdzeniami i 24 wątkami, co oczywiście przekłada się na bardzo dobrą wydajność w typowo procesorowych zastosowaniach – możemy liczyć na zauważalnie lepsze osiągi względem poprzednich 12-rdzeniowych jednostek Ryzen 9 3900X/XT. Mało tego! Ryzen 9 5900X czasami dogania nawet dużo droższe 16- czy 18-rdzeniowe konstrukcje. Konkurencyjny Core i9-10900K został po prostu zdeklasowany (i to nawet w jednowątkowych zadaniach).

Największym zaskoczeniem jest jednak wydajność w grach. Co prawda procesor nie ma tutaj tak istotnego znaczenia, bo największą rolę odgrywa karta graficzna (zwłaszcza w rozdzielczościach powyżej Full HD), ale właściwie był to jedyny niezdobyty przez AMD bastion Intela… aż do tej pory. To ważne zwycięstwo z wizerunkowego punktu widzenia. Nie mówiąc już o różnicy względem poprzedniej generacji Ryzenów - tutaj odnotowaliśmy bardzo dużą poprawę.

Entuzjaści docenią odblokowany mnożnik, który pozwala na przetaktowanie procesora – w optymalnych warunkach możemy zyskać około 10% wzrostu wydajności, co wydaje się całkiem przyzwoitym wynikiem. Warto jednak zauważyć, że konieczne jest tutaj wykorzystanie bardzo dobrego chłodzenia (chłodzenie i tak trzeba dokupić, bo w zestawie z procesorem nie znajdziemy żadnego coolera).

Warto dodać, że nowa generacja Ryzenów potrafi działać z jeszcze szybszymi pamięciami RAM - producent chwalił się obsługą modułów 4000 MHz, ale potrzebne jest jeszcze dopracowanie BIOS-ów (nam na testowej wersji udało się uzyskać stabilne 3866 MHz, ale inne modele mogą wycisnąć więcej).

Ryzen 9 5900X deklasuje konkurencyjny model Intela praktycznie na każdym polu – jest wydajniejszy w zastosowaniach wielowątkowych, jednowątkowych, a nawet w grach. Co ważne, producent dokonał tego bez zmiany platformy.

Nie jest tajemnicą, że AMD zmieniło strategię i już nie ma zamiaru rywalizować opłacalnością. Mimo tego Ryzen 9 5900X i tak wypada fenomenalnie. Procesor zainteresuje twórców treści, którym zależy na bardzo dobrej wydajności w programach i bezkompromisowej wydajności w grach (bo np. będą go łączyć z topowymi kartami Radeon RX 6000 lub GeForce RTX 3000). I tak, trzeba się liczyć ze sporą dopłatą względem poprzednika (2800 vs 1900 zł), ale w pewnym stopniu rekompensuje ją wzrost osiągów – wydajność w wielowątkowych zastosowaniach plasuje się pomiędzy modelami 3900X a 3950X, ale w jednowątkowych i grach jest dużo lepsza.

Ważną kwestią jest również kompatybilność z obecnymi płytami głównymi AM4 z chipsetami 400 i 500 (wystarczy zaktualizować BIOS). Co prawda dla osób składających całkowicie nowy komputer pewnie nie będzie miało to aż tak istotnego znaczenia, ale planujący tylko modernizację sprzętu na pewno będą mieli solidny argument za wyborem Zen 3. Niestety to najpewniej ostatnia generacja AMD pod tę podstawkę.

AMD Ryzen 9 5900X - ocena:

bardzo dobra wydajność w zastosowaniach wielowątkowych

potężna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

bardzo dobra wydajność w grach

kompatybilność z platformą AM4

kontroler PCI-Express 4.0

odblokowany mnożnik - możliwość podkręcenia

wsparcie dla szybszych pamięci RAM (teoretycznie nawet 4000 MHz)

wymaga dobrego chłodzenia do podkręcania

wysoka cena względem poprzednika

96%4,8/5

