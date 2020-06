Twórcy Star Citizen zebrali na swój projekt już ponad 300 milionów dolarów. Dla porównania budżet gry Wiedźmin 3 też wyniósł około 300 milionów…, ale złotych.

Na Star Citizen zebrano już 300 milionów dolarów

Budżet gry Star Citizen już teraz przekracza mniej więcej czterokrotnie ten, jakim dysponowało polskie studio CD Projekt RED i który wystarczył nie tylko na wyprodukowanie, ale też wypromowanie trzeciego Wiedźmina. Autorom tej kosmicznej megaprodukcji nie wystarczył jak na razie nawet na to, by przejść do fazy beta. Liczba ta robi wrażenie przede wszystkim dlatego, że pieniądze pochodzą bezpośrednio od graczy.

Taki wynik oznacza, że Star Citizen już teraz znajduje się w czołówce tabeli najdroższych gier w historii. Ranking, który ze względu na niepełne dane może być trochę niedokładny, prezentuje się następująco…

Jaka gra miała największy budżet? Oto najdroższe gry w historii: Star Citizen – ok. 300 mln dolarów (i rośnie) Grand Theft Auto 5 – ok. 265 mln dolarów (ok. 290 mln dolarów uwzględniając inflację) Call of Duty: Modern Warfare 2 – ok. 250 mln dolarów (ok. 300 mln dolarów uwzględniając inflację) Star Wars: The Old Republic – ok. 200 mln dolarów (ok. 230 mln dolarów uwzględniając inflację) Final Fantasy VII – ok. 145 mln dolarów (ok. 230 mln dolarów uwzględniając inflację) Halo 2 – 120 mln dolarów (ok. 220 mln dolarów uwzględniając inflację) Destiny – ok. 140 mln dolarów (ok. 150 mln dolarów uwzględniając inflację) Shadows of the Tomb Raider – ok. 140 mln dolarów Dead Space 2 – ok. 120 mln dolarów (ok. 140 mln dolarów uwzględniając inflację) Grand Theft Auto 4 – ok. 100 mln dolarów (ok. 120 mln dolarów uwzględniając inflację)

Zbiórka na Star Citizen wystartowała ponad siedem lat temu i trzeba ekipie Cloud Imperium Games oddać to, że od momentu pierwszej zapowiedzi projekt znacząco się powiększył. Według najnowszej wizji ma to być megaprodukcja, w której nie zabraknie elementów symulacyjnych, strategicznych, strzelankowych, przygodowych, a może i erpegowych.

Star Citizen rośnie, ale nie tak szybko, jak byśmy tego chcieli

Nie da się też zaprzeczyć, że twórcy ciągle rozwijają swój projekt i dzielą się tym, co przygotowali, z graczami. Star Citizen aktualizowane jest regularnie i efekty mogą się podobać, choć równocześnie po tylu latach oczekiwałoby się już czegoś więcej. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

