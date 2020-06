Chociaż Rogue Company zapowiedziano jeszcze w zeszłym roku, trudno określać ten tytuł mianem tego, o którym wiele wiemy. Być może powoli będzie się to zmieniać, bo premiera wcale nie jest odległa.

Gameplay z Rogue Company, pierwsze spojrzenie na rozgrywkę

Do tej pory twórcy nie byli szczególnie skorzy do prezentowania fragmentów rozgrywki. Podczas Future Games Show pojawiła się jednak okazja do rzucenia na nie okiem, ponieważ pokazano pierwszy gameplay.

Na jego podstawie trudno określać Rogue Company mianem rewolucji w gatunku sieciowych strzelanek. Wypada za to podkreślić, iż gameplay pochodzi z wersji alpha. Mimo tego można wyciągnąć wniosek, że oprawa graficzna będzie cechowała się tutaj wyrazistą kolorystyką. Gracze mają wcielać się w najemników, wykonywać określone zadania i tym samym zarabiać. Zmagania nastawione są na tryby PvP, a akcja przedstawiona z perspektywy trzecioosobowej. Do dyspozycji oddanych zostanie ponad 50 broni i gadżetów.

Jest szansa sprawdzić Rogue Company przed premierą

Rogue Company ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Lista platform docelowych wygląda tutaj okazale, obejmuje bowiem PC (Epic Games Store), a także konsole Xbox One, PlayStation 4, a nawet Nintendo Switch. Twórcy zapowiadają implementację funkcji cross-play.

Na oficjalnej stronie gry można zapisać się do testów alpha. Jeśli pojawią się wolne miejsca to tym samym zyska się możliwość sprawdzenia rozgrywki przed premierą.

Źródło: GamesRadar

Warto zobaczyć również: