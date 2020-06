New World nadciąga i jest coraz bliżej. W trakcie PC Gaming Show dowiedzieliśmy się, kiedy wreszcie położymy swoje ręce na grze MMO ze stajni Amazon Gaming.

Wiemy, kiedy zagramy w New World – MMO Amazonu jest już prawie gotowe

Podczas PC Gaming Show dowiedzieliśmy się, kiedy otrzymamy okazję, by sprawdzić w akcji New World. Amazon zapowiedział, że zamknięte beta-testy rozpoczną się 23 lipca 2020 roku. Aby automatycznie zapewnić sobie w nich miejsce, należy zamówić to MMO w przedsprzedaży (wtedy też dostaniecie kilka cyfrowych bonusów).

Beta-testy rozpoczną się więc na nieco ponad miesiąc przed oficjalną premierą gry. Ta została zaplanowana na 25 sierpnia. Zanim jedno i drugie, koniecznie zerknijcie na najnowszy zwiastun, zaprezentowany właśnie w trakcie wspomnianej przed momentem imprezy, a skoncentrowany na walce PvP.

Zobacz najnowszy zwiastun New World – prosto z PC Gaming Show 2020:

New World. A co to takiego w ogóle? Kilka słów o nowej grze Amazon Games

Nie słyszeliście wcześniej o New World? Cóż za niedopatrzenie! To naprawdę dobrze zapowiadające się MMO, w którym Amazon Games zaprasza nas do otwartego świata, a konkretnie na nawiedzoną wyspę Aeternum. Przyjdzie nam tam brać udział w bitwach na olbrzymią skalę i oblężeniach fortec…, ale nie tylko.

Twórcy obiecują instynktowny, a równocześnie wymagający pewnych umiejętności system walki, bezklasowy rozwój bohaterów, rozbudowaną mechanikę rzemiosła i mające znaczenie systemy społeczne. Zresztą o swój sukces w grze będziemy mogli walczyć zarówno w pojedynkę, jak i w większych grupach.

Za New World odpowiada kalifornijskie studio Amazon Games, tworzone między innymi przez weteranów, mających na koncie udział w takich projektach jak Destiny czy World of Warcraft. Kto chętny?

Źródło: PC Gamer, Marchsreiter Communications, Amazon

