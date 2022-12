Starlink ogłasza nową usługę, która jest skierowana do rządów państw. Zabezpieczona satelitarna sieć łączności otrzymuje nazwę Starshield.

Starshield jest dla podmiotów rządowych

Ogłoszenie zostało podane po cichu na stronie internetowej SpeceX. Podczas kiedy Starlink skierowany jest dla użytkowników końcowych i firm to Starshield jest przeznaczony do użytku rządowego. Ma on wykorzystywać technologię Starlinków i zdolność firmy do wynoszenia obiektów na orbitę w celi „wsparcia wysiłków na rzecz bezpieczeństwa narodowego".

Wydaje się to dla SpaceX logicznym kolejnym krokiem po historii udanej współpracy jaką firma ma już z rządem USA. Choćby na początku listopada Falcon Heavy poleciał na orbitę z wojskowym ładunkiem. Nie bez znaczenia jest też użyteczność Starlinków dla broniącej się Ukrainy. Pentagon testował nawet możliwości Starlinków w Arktyce.

3 gałęzie Starshielda

Z założenia inicjatywa skupia się na trzech obszarach istotnych dla bezpieczeństwa narodowego.

Obserwacja Ziemi - SpaceX daje możliwość wystrzelenia w przestrzeń satelitów obserwacyjnych, które będą dostarczać przetworzone dane bezpośrednio do użytkownika końcowego (rządu) z pominięciem serwerów SpaceX. Komunikacja - zagwarantowanie skutecznej, globalnej komunikacji podmiotom rządowym. Hosting ładunków - ta opcja pozwalałaby rządom na dostosowanie do swoich potrzeb ładunku jaki mógłby polecieć w kosmos statkiem kosmicznym SpaceX.

Wśród innych deklarowanych funkcji znajduje się też „międzysatelitarny laserowy terminal komunikacyjny", który pozwoliłby sprzętowi SpaceX na komunikowanie się z innymi satelitami rządowymi, aby móc działać z nimi jako część sieci. Poprawione ma też zostać bezpieczeństwo. Firma wskazuje, że obecnie Starlinki oferują kompleksowe szyfrowanie danych użytkowników, jednak Starshield otrzymałby „dodatkowe funkcje kryptograficzne o wysokim poziomie bezpieczeństwa i przetwarzania danych, spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania rządowe".

