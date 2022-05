System Starlink okazał się niezastąpionym wsparciem dla Ukrainy. Rząd ujawnił pierwsze szczegóły na temat wykorzystania infrastruktury.

Starlink to system opracowany przez firmę SpaceX, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu praktycznie z dowolnego miejsca na Ziemi. Kluczową rolę odgrywają tutaj satelity krążące po orbicie Ziemi oraz terminale dające ostęp do systemu na ziemi.

Jakiś czas temu system został dostarczony do Ukrainy, gdzie wyjątkowo dobrze sprawdza się podczas wojny - łączność jest wykorzystywana nie tylko do komunikacji ze światem, ale też do prowadzenia efektywnej walki z agresorem i komunikacji dronów na polu walki.

Starlink ważnym wsparciem Ukrainy

Mychajło Fiodorow, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące wykorzystania systemu Starlink na terenie Ukrainy.

Z systemu codziennie ma korzystać około 150 000 użytkowników. Fiodorow pochwalił się, że jest on kluczowym wsparciem dla infrastruktury Ukrainy i odbudowy zniszczonych terytoriów.

Według ustaleń The Washington Post, do Ukrainy dostarczono 5000 terminali systemu Starlink – prawie 3/4 urządzeń zapewniła sama firma SpaceX, natomiast pozostałe sztuki opłacił rząd Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Mychajło Fiodorow