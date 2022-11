Najwcześniej w marcu 2023 roku SpaceX wyśle w przestrzeń kosmiczną pierwszą z misji Polaris Dawn. W statku kosmicznym Dragon wyniesionym na orbitę dzięki rakiecie wielorazowego użytku Falcon 9 znajdzie się czwórka astronautów... ale co oni mają z oczami? Czy to są w ogóle ludzie?

Oczy dziwne, oczy straszne

W ramach załogowej prywatnej misji czwórka astronautów spędzi w przestrzeni kosmicznej 5 dni wykonując różne eksperymenty. Dojdzie tam też do pierwszego w dziejach przeprowadzonego przez prywatną misję spaceru kosmicznego. Po opublikowaniu zdjęcia załogi (w nagłówku) wiele osób dostrzegło jednak coś nietypowego. Co oni mają z oczami? Czy to jakiś glicz na fotografii? A może to roboty, albo ludzie z cyber-wszczepami (w końcu Musk dłubie przy ludzkim mózgu przy pomocy Neuralinka)? Tajemnicę wyjaśniła na Twitterze jedna z astronautek Anna Menon. Załoga nosi specjalne soczewki kontaktowe za pomocą których mierzone jest ciśnienie wewnątrzgałkowe

rozwiń

To futurystyczne narzędzie pomiarowe ma duże znaczenie w kontekście przyszłych załogowych lotów w kosmos. Podczas dłuższych misji kosmicznych astronauci doświadczają różnego rodzaju nieprzyjemnych skutków zdrowotnych, na przykład gromadzenia się płynu w głowie na skutek braku grawitacji. Tak samo wewnątrz gałki ocznej zachodzi cyrkulacja płynów, która w stanie nieważkości zostaje zaburzona.

Polaris Dawn

Misja biorąca swoją nazwę od Gwiazdy Polarnej wzniesie się wyżej niż jakakolwiek wcześniejsza misja z udziałem statku kosmicznego Dragon starając się osiągnąć jak najwyższą orbitę Ziemi. Znajdą się w zasięgu pasa promieniowania Van Allena by przeprowadzić badania mające poprawić naszą wiedzę o wpływie promieniowania kosmicznego na ludzkie zdrowie.

Załoga misji Polaris Dawn będzie też pierwszymi ludźmi, którzy w praktyce przetestują komunikację laserową Starlink w kosmosie. Próby dostarczą cennych danych dotyczących wykorzystania tej technologii dla przyszłego systemu komunikacji kosmicznej, niezbędnego w misjach na Księżyc, Marsa i dalej.

Źródła: polarisprogram.com, twitter, technology.org