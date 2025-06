HUAWEI WATCH 5 – prezent, który naprawdę ją zaskoczy

Szukasz prezentu, który będzie nie tylko piękny, ale i naprawdę przydatny dla kobiety? HUAWEI WATCH 5 to smartwatch, który łączy luksusowy design, zaawansowane funkcje zdrowotne i sportowe oraz wygodę codziennego użytkowania.

Możesz wybrać jeden z dwóch rozmiarów – klasyczny 46 mm lub delikatniejszy 42 mm, idealny na kobiecy nadgarstek. Ten zegarek ułatwia codzienność: pozwala odbierać połączenia bez telefonu, wspiera treningi i świetnie wygląda na każdą okazję. Najważniejsze funkcje, które doceni każda kobieta? Monitorowanie cyklu, jakości snu czy poziomu stresu – wszystko dostępne w jednym stylowym urządzeniu.

Design, który zachwyca i dopasowuje się do każdej stylizacji

HUAWEI WATCH 5 od razu przyciąga wzrok – wersja 42 mm dostępna jest aż w czterech eleganckich wariantach: piaskowozłotym, beżowym, białym i zielonym. Do tego różne paski, które Twoja partnerka może łatwo wymieniać – na gumowy, gdy idzie na trening, albo na metalową bransoletę do sukienki czy pracy. Szkło szafirowe i obudowa ze stali szlachetnej sprawiają, że zegarek jest nie tylko piękny, ale i bardzo trwały. Co ważne, tarczę można zmieniać w zależności od okazji – sportową na siłownię, klasyczną do pracy czy subtelną do wieczorowej kreacji. Możliwość personalizacji sprawia, że zegarek nigdy się nie nudzi i zawsze pasuje do stylu.

Zegarek, który zastępuje smartfon – nawet w sukience bez kieszeni

Która kobieta nie zna tego problemu? Sukienka bez kieszeni albo mała, elegancka torebka, w której ledwo mieści się szminka, a co dopiero smartfon. Z HUAWEI WATCH 5 nie musi się już tym przejmować. Dzięki eSIM Twoja partnerka może odbierać i wykonywać połączenia oraz wysyłać wiadomości prosto z nadgarstka, nawet jeśli telefon został w domu. To ogromna wygoda – zarówno na co dzień, jak i podczas treningów czy zakupów. Osobiście przekonałam się, jak praktyczne jest to rozwiązanie, gdy biegłam po parku i mogłam spokojnie odebrać ważny telefon bez przerywania aktywności. Dodatkowo, dzięki NFC, zapłaci za wodę czy kawę jednym ruchem zegarka – to szczególnie przydatne, gdy wychodzi na szybkie zakupy lub na siłownię (funkcja płatności będzie dostępna na przełomie czerwca i lipca).

Treningi i aktywność – wsparcie na każdym kroku

Jeśli lubi aktywność, ten smartwatch będzie jej najlepszym trenerem. Do wyboru ma ponad 100 trybów sportowych, w tym bieganie, rower, golf, nurkowanie czy trekking. Precyzyjny GPS pozwala śledzić trasę, a pomiary tętna i saturacji (SpO2) są szczególnie przydatne podczas górskich wędrówek czy intensywnych treningów. Moją uwagę zwrócił tryb golfowy z mapami pól i analizą uderzeń – świetna sprawa dla miłośniczek tego sportu. Nurkowanie? Zegarek wytrzymuje zanurzenie do 40 metrów, więc sprawdzi się nawet podczas wakacji nad morzem. Wszystko będzie mieć pod ręką – nie musi nosić kilku urządzeń, żeby monitorować postępy i dbać o zdrowie.

Zdrowie na oku – szybkie pomiary kiedy tylko zechce

Jedną z największych innowacji w Watch 5 jest boczny sensor X-TAP, wspierający czujniki nadgarstkowe, które monitorują przez cały czas podstawowe parametry. Natomiast boczny sensor pozwala na szybki, precyzyjny pomiar na żądanie – wystarczy przyłożyć palec. X-TAP łączy sensor EKG, fotopletyzmograf i czujnik dotykowy, dzięki czemu w mniej niż minutę Twoja partnerka uzyska 9 kluczowych wskaźników: tętno, jednoodprowadzeniowe EKG, HRV (zmienność rytmu serca), poziom stresu, sztywność tętnic, kontrolę układu oddechowego, saturację, temperaturę ciała oraz jakość oddychania podczas snu. Wszystko analizuje system TruSense, a wyniki są czytelnie prezentowane w aplikacji HUAWEI Zdrowie na smartfonie. Korzystanie z tych funkcji daje ogromny komfort i poczucie kontroli – szczególnie gdy można szybko zareagować na niepokojące sygnały i udać się na konsultację lekarską.

Dwa tryby pracy baterii, szeroka kompatybilność i wyjątkowa promocja

Z doświadczenia wiem, że nie trzeba martwić się o codzienne ładowanie – zegarek działa nawet do 7 dni w trybie oszczędnym (wyłączony jest wtedy m.in eSIM) lub do 3 dni w trybie standardowym (dla wersji 42 mm). Bez problemu połączy się go zarówno ze smartfonem z iOS, jak i z Androidem – to uniwersalny prezent, który pasuje do większości urządzeń. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja ukochana od razu będzie mogła korzystać ze smartwatcha, niezależnie od tego, jakiego telefonu używa.

Do 29 czerwca trwa premierowa promocja – do HUAWEI WATCH 5 dostaniesz słuchawki Huawei FreeBuds 6i w prezencie lub za 1 zł. Jeśli nie lubisz kompromisów i chcesz podarować swojej partnerce prezent, który naprawdę zrobi na niej wrażenie i ułatwi jej codzienne życie, ten smartwatch jest idealnym wyborem!

Materiał sponsorowany przez Huawei