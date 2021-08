Kiedyś koty kojarzone były przede wszystkim z łapaniem myszy, ale obecnie zmienia się to w kierunku lenistwa oraz śmiesznych (umownie) filmików w Internecie. Być może gracze zaczną kojarzyć je ze Stray.

Stray, przygodówka z kotem w roli głównej

Branża gier widziała już tyle, że Stray z pewnością nie zostanie określony jako coś szalonego. Nie wypada zestawiać go również z szeregiem różnej maści symulatorów. Owszem, w głównej roli zdecydowano się osadzić tutaj kota, właśnie nim trzeba będzie pokierować. Tyle tylko, że zabawa nie będzie ograniczała się do spania czy zawłaszczania kartonów.

Twórcy z BlueTwelve Studio zapowiadają, iż na czteronożnego futrzaka czeka tu naprawdę duże wyzwanie - rozwiązanie starożytnej tajemnicy i wydostanie się z nieprzyjaznego miasta. Swoją drogą, to też zapowiada się ciekawie, bo będą dominować w nim neony, roboty i drony (jeden będzie sprzymierzeńcem bohatera). Zwiastun gry pojawił się już jakiś czas temu, ale nie mówił wiele o rozgrywce. Co innego pokazany w minionym tygodniu (i naprawdę ciepło przyjęty) gameplay.

Kiedy premiera gry Stray?

Początkowe doniesienia co do daty premiery sugerowały, że odbędzie się ona pod koniec tego roku. Okazuje się jednak, że zainteresowani będą musieli poczekać dłużej. Do kiedy konkretnie? Póki co musi wystarczyć zapis mówiący, iż Stray zadebiutuje na początku 2022 roku, bo właśnie nim posługują się teraz twórcy.

A co z platformami docelowymi? Stray będzie dostępny na PC (za pośrednictwem Steam, gdzie już teraz można dodać grę do swojej listy życzeń), a także na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.

Źródło: Annapurna Interactive