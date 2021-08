Wśród gier rozdawanych na Epic Games Store brakowało Wam ostatnio naprawdę mocnych tytułów? Wydaje się, że dziś narzekania nie będzie.

A Plague Tale: Innocence do pobrania za darmo

Zgodnie z informacjami, jakie przekazywaliśmy już w zeszłym tygodniu, tym razem zarządzający Epic Games Store zdecydowali się na udostępnienie A Plague Tale: Innocence. To bardzo dobra, a niektórzy powiedzą nawet, że rewelacyjna przygodówka. Więcej na jej temat możecie dowiedzieć się chociażby z naszej recenzji.

Warto nadmienić, iż wymieniona produkcja przygotowana przez Asobo Studio jest jeszcze „świeża”, bo premiera miała miejsce w zeszłym roku. O jej sukcesie świadczą nie tylko wysokie oceny (co ciekawe, wśród graczy jeszcze lepsze niż w recenzjach), ale też fakt, iż zapowiedziano już kontynuację w postaci A Plague Tale: Requiem.

Lepszej okazji do poznania historii Amicii może już nie być. Przy założeniu, że chce się to zrobić bez uszczuplania portfela. A Plague Tale: Innocence oferowane będzie na Epic Games Store za darmo do 12 sierpnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Można zgarnąć również Minit

A Plague Tale: Innocence nie jest jedyną darmową grą, jaką Epic Games Store rozdaje w tym tygodniu. Jednocześnie można przypisywać do swojego konta Minit. To wprawdzie również przygodówka, ale zdecydowanie inna, nie tylko pod względem oprawy i klimatu, ale i zasad zabawy. Całość rozgrywana w bowiem 60-sekundowych podejściach. To pomysł niezależnych twórców, ostatecznie wydany przez Devolver Digital w 2018 roku.

Również w przypadku Minit oferta obowiązuje do 12 sierpnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Źródło: Epic Games Store, Asobo Studio