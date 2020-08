Dzisiaj to dobry dzień na zakupy. Przyjrzeliśmy się promocyjnym ofertom RTV Euro AGD i wybraliśmy dla ciebie kilka produktów, które warto kupić – tylko trzeba się pospieszyć. Sprawdź!

W niektórych sklepach bywa tak, że promocja to zwykła ściema. Zdecydowanie nie można jednak tego powiedzieć o RTV Euro AGD i trwających tam dwóch akcjach: 48 Godzin Turbo Niskich Cen oraz Rabaty Last Minute w nowej odsłonie. Przyjrzeliśmy się oferowanym tam produktom i faktycznie z morza przecenionych produktów da się wyłowić prawdziwe perełki.

Te urządzenia w tak dobrych cenach dostępne są tylko dzisiaj…

Jeszcze tylko dzisiaj możesz kupić przecenionego laptopa Apple MacBook Air z 13,3-calowym wyświetlaczem, dwurdzeniowym procesorem Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 128 GB. To supersmukły i lekki komputer – w sam raz dla ucznia lub studenta, ale też każdego, komu zależy na mobilnym i niezawodnym sprzęcie. W promocji zdobędziesz go za 3333 złotych (a nie 3799 zł – taniej o 466 zł).

Mogą cię też zainteresować całkowicie bezprzewodowe słuchawki Philips ActionFit TAST702BK/00. Spodobają ci się, jeśli lubisz, gdy podczas treningów towarzyszy ci twoja ulubiona muzyka w dobrej jakości. Działają do 6 godzin, a jeśli obawiasz się, że to za mało, to… nie obawiaj się – w razie czego wystarczy 15-minutowe ładowanie, by zapewnić sobie godzinę słuchania. Do końca dnia możesz kupić je za 449 złotych (a nie 749 zł – taniej o 300 zł).

Wypatrzyliśmy także 65-calowy telewizor Philips 65PUS6754/12. Rozdzielczość 4K to gwarancja obrazu pełnego detali, technologie Dolby Vision i Dolby Atmos zapewniają kinowe wrażenia – zarówno wizualne, jak i słuchowe, a trójstronny Ambilight sprawia, że i poza ekranem rozgrywa się festiwal kolorów. Komplet tunerów telewizyjnych, kluczowe złącza oraz Smart TV z aplikacjami Netflix i YouTube pozwalają zadbać o to, by było co oglądać, a wszystko to możesz mieć za 2499 złotych (a nie 3099 zł – taniej o 600 zł).

A te promocje potrwają jeszcze przez kilka dni

Tak jak już wspominaliśmy, w RTV Euro AGD trwa również kolejna edycja akcji Rabaty Last Minute. W jej ramach do końca miesiąca możesz kupić na przykład telewizor LG 65SM8050PLC w bardzo dobrej cenie. To urządzenie wyposażone w 65-calowy wyświetlacz 4K, obsługujące 4K oraz mające jeden z najlepszych systemów Smart TV na rynku: webOS. Działa płynnie, jest prosty w obsłudze i pozwala korzystać z większości popularnych aplikacji. Ten telewizor w promocji kosztuje tylko 2999 złotych (a nie 3699 zł – taniej o 700 zł).

Kolejny sprzęt, obok którego trudno przejść obojętnie, to ASUS ZenBook 14 UX433FAC-A5173. To 14-calowy laptop z procesorem Intel Core i5 10. generacji, 8 GB RAM-u i SSD o pojemności 512 GB zapewnia wydajność, jakiej można oczekiwać od nowoczesnego komputera przenośnego. Moduł Wi-Fi 6 pozwala cieszyć się szybkim Internetem, a matowy ekran, unosząca się klawiatura z podświetleniem i touchpad z funkcją klawiatury numerycznej mają pozytywny wpływ na komfort pracy, nauki czy zabawy (tylko uważaj – to wariant bez systemu operacyjnego). Wpisz kod RABLM260820, by cena wyniosła 3099 złotych (a nie 3599 zł – taniej o 500 zł).

Na koniec zmieńmy nieco kategorię, bo promocja w RTV Euro AGD nie ogranicza się do RTV, laptopów i akcesoriów. Wśród przecenionych produktów można też znaleźć na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Magnifica S Smart ECAM250.23.SB. Pozwala przygotować dwie filiżanki aromatycznego napoju naraz,a w środku ma wydajny młynek z regulacją i system spieniania mleka. To kawał dobrego sprzętu do domu, a z kodem RABLM260820 kosztuje jedynie 1399 złotych (a nie 1599 zł – taniej o 200 zł).

Pierwsza rata dopiero w lutym

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet przecenione produkty mogą okazać się zbyt drogie, szczególnie w okresie wakacyjnym. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie urządzenia, o których wspomnieliśmy w tym artykule, można kupić na raty 0% (RRSO 0%), więc koszty szybko maleją. Mało tego – przez pierwsze pół roku zupełnie nic nie płacisz. Pierwsza rata jest do spłacenia dopiero w lutym 2021 roku. Masz więc czas, by się przygotować.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.