Czwartkowe popołudnie zwyczajowo przyniosło kolejną darmową grę na Epic Games Store. Może i nie padło na największy hit, ale na tytuł bez wątpienia interesujący i świetnie wpisujący się w ostatni temat na topie.

Surviving Mars za darmo na Epic Games Store

Dość trudno byłoby znaleźć osobę, która nie słyszała o lądowaniu łazika Perseverance na Marsie. Jaki ma to związek z Epic Games Store? Taki, iż tym razem udostępniono grę Surviving Mars. Jak wyraźnie sugeruje tytuł, nawiązuje ona do Czerwonej Planety.

Produkcję Haemimont Games najłatwiej opisać jako strategię ekonomiczną lub jeszcze trafniej jako symulator kolonizacji. Bo to właśnie tym ostatnim muszą zająć się tutaj gracze. Zbudowanie pierwszych ludzkich kolonii nie jest oczywiście takie proste. Trzeba zadbać chociażby o finanse z wybranej agencji kosmicznej, ale też zapasy tlenu i szereg innych zasobów niezbędnych nie tylko do podboju planety, ale też do przetrwania.

Teraz Surviving Mars, wkrótce The Fall

Gra spotkała się z dość entuzjastycznym przyjęciem. Średnia ocen na metacritic zatrzymała się na 76%. Zainteresowani? Jeśli tak, Surviving Mars można przypisać do swojego konta na Epic Games Store do 18 marca.

Również tradycją w wykonaniu Epic Games Store jest to, iż zarządzający sklepem nie trzymają w tajemnicy gry, jaka zostanie udostępniona za darmo jako następna. Tym samym dowiedzieliśmy się, że po wygaśnięciu oferty na Surviving Mars pojawi się nowa, którą objęte zostanie The Fall studia Over The Moon.

Źródło: epicgames, Paradox Interactive

