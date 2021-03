It Takes Two od pierwszych zapowiedzi jawi się jako bardzo interesująca propozycja dla graczy lubiących zabawę w kooperacji. Najnowszy zwiastun nic w postrzeganiu tej gry nie zmienia.

Oto co czeka Cody’ego i May w It Takes Two

Pracami nad It Takes Two zajmuje się ta sama ekipa, która swojego czasu zaserwowała nam A Way Out. Również tym razem mamy otrzymać grę nastawioną na kooperację, ale już w zupełnie innych klimatach. A w te doskonale wprowadza najnowszy zwiastun opublikowany przez EA. Przybliża nie tylko fantastyczny świat, o jaki pokusili się twórcy, ale też dwójkę głównych bohaterów i to, co na nich czeka. Duże nadzieje związane z It Takes Two wynikają jednak nie tylko z materiałów publikowanych w celu promowania gry. Mieliśmy już okazję spędzić z nią chwilę i nasze pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne.

Kiedy premiera It Takes Two?

Wszystko wskazuje na to, że EA nie będzie musiało korygować planów związanych z datą premiery. It Takes Two ma zadebiutować już 26 marca.

A kto może nastawiać się na zabawę? Gra zmierza na PC (Origin oraz Steam), a także na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto przy tym zaznaczyć, że dzięki funkcji „Dostęp dla znajomych” można będzie zaprosić kogoś do wspólnej zabawy i taka osoba nie będzie musiała kupować swojego egzemplarza gry. Z kolei decydujący się na wydanie pieniędzy, po sięgnięciu po wersję na PlayStation 4 lub Xbox One mogą spodziewać się darmowej aktualizacji do wersji next-genowej.

Źródło: Electronic Arts

Warto zobaczyć również: