Oppo Ace2 to najnowszy, a zarazem najbardziej zaawansowany obecnie smartfon chińskiego producenta, który w ostatnich miesiącach wykazuje się sporą aktywnością. Sprawdźcie, co dokładnie zaoferuje.

Oppo Ace2 to topowy smartfon, który ma rywalizować z najlepszymi

Nieoficjalne doniesienia sugerowały, że Oppo Ace2 będzie topowym smartfonem w pełnym znaczeniu tego określenia. Czy takim faktycznie jest? Chociaż poprzednik (Oppo Reno Ace) debiutował ledwie kilka miesięcy temu, bo w październiku zeszłego roku, producentowi udało się zadbać o kilka istotnych zmian. I to zarówno w kwestii wyglądu, jak i specyfikacji.

Biorąc po uwagę front, zdecydował się przenieść aparat z niewielkiego notcha w „dziurę” w jednym z rogów. Zdania co do atrakcyjności tych rozwiązań są podzielone, aczkolwiek ostatnio to drugie wydaje się popularniejsze. Skorygowano również osadzenie głównego aparatu, tutaj można wskazywać na podobieństwo do np. Huawei Mate 30 Pro.

Jak prezentuje się specyfikacja? Oppo Ace2 otrzymał 6.55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, a także bardzo wydajny, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865. Tym samym część z Was może domyślić się już, że smartfon wspiera sieci 5G.

Kilka słów trzeba poświęcić baterii. Pojemność 4000 mAh nie robi może na nikim oszałamiającego wrażenia, ale atutem mają być tu przede wszystkim technologie ładowania. Wzorem poprzednika wspierane jest szybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65W. Oppo Ace2 to jednocześnie pierwszy smartfon tego producenta z bezprzewodowym ładowaniem AirVOOC (40W) oraz ładowaniem zwrotnym (10W).

Bezprzewodowa ładowarka (sprzedawana oddzielnie) przygotowana przez producenta ma wbudowany wentylator chłodzący i wedle zapewnień będzie utrzymywać temperaturę poniżej 39° C. Pełny cykl ładowania ma trwać tu zaledwie 56 minut. W samym smartfonie również znaleźć miało się rozbudowane i efektywne chłodzenie.

Specyfikacja Oppo Ace2 z kilkoma mocnymi akcentami

Android 10 z ColorOS 7.1

6.55-calowy ekran AMOLED, 2400 x 1080 pikseli, 90Hz

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

8 GB / 12 GB pamięci RAM (LPDDR5)

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 3.0)

kamera główna 48 Mpix f/1.7 + 8 Mpix f/2.2, 116° + 2 Mpix f/2.2 + 2 Mpix f/2.2

kamera przednia 16 Mpix, f/2.4

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM

głośniki stereo

bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie 65W, ładowanie bezprzewodowe 40W, ładowanie zwrotne 10W

wymiary 160 x 75.4 x 8.6 mm

Ceny Oppo Ace2

Sprzedaż Oppo Ace2 w pierwszej kolejności prowadzona będzie na rynku chińskim, już od 20 kwietnia. Przewidziano trzy wersje kolorystyczne smartfona (Aurora Silver, Moon Rock Gray, Fantasy Purple) oraz trzy warianty różniące się zasobami pamięci i cenami.

8 GB RAM + 128 GB za 3999 juanów (około 2365 złotych)

8 GB RAM + 256 GB za 4399 juanów (około 2600 złotych)

12 GB RAM + 256 GB za 4599 juanów (około 2720 złotych)

Źródło: Oppo

