Smartfony OPPO Reno 3 trafia do Polski. Wygląda solidnie i nie kosztuje majątku z dnia 09-04-2020

OPPO Reno 3 to interesujący smartfon ze średniej półki, który po kilku ładnych tygodniach od światowej premiery dociera do Polski. Warto przypomnieć co dokładnie oferuje, bo jest to propozycja mogąca wielu zainteresować.